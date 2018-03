Se billedserie Henrik Hallig mener, at en stor del af de ikke uddannede lærere er lærere under uddannelse. Arkivfoto

Skoleledere bekræfter at lærere er pressede

Slagelse - 16. marts 2018 kl. 06:52 Af Arne Svendsen

Der kommer flere og flere ikke uddannede lærere, og der bruges flere og flere ikke uddannede vikarer på kommunens skoler. Hvilket ikke kan undgå at gå ud over undervisningen og elevernes muligheder for senere at tage en ungdomsuddannelse.

Det mener formanden for Slagelse Lærerkreds, Per Toft Haugaard, der beskæftigede sig en del med disse forhold i sin beretning ved lærerkredsens generalforsamling fornylig. Hvor et hovedtema også var, at lærerne føler sig mere og mere pressede i deres daglige arbejde, og ofte arbejder mere end de betales for.

Pressede på forberedelsestid Skoleleder på Søndermarksskolen, Henrik Hallig, kan nikke genkendende til at lærerne er pressede. Ikke mindst når det gælder deres forberedelsestid.

- Det er faktisk også årsagen til, at vi prøver at undgå overtid. Jeg vil gerne skåne mine lærere for at skulle tage overtimer, så de får mere tid til forberedelse, siger Hallig.

Per Haugaard kritiserede i sin beretning, at udbetalingerne af overtid til faste lærere var faldet til en fjerdedel. Istedet gives pengene så til ikke uddannede tilkalde-vikarer, typisk nyudklækkede studenter.

Henrik Hallig siger dog hertil, at disse tilkalde-vikarer så vidt muligt ikke tager timerne i de »tunge« boglige fag, men mere i for eksempel idræt.

Skolelederen fortæller, at man på Søndermarksskolen kun har en enkelt lærer, der ikke er uddannet.

- Og her er der tale om en person, der er langt henne i sin læreruddannelse. Det gør sig i øvrigt gældende for en del af de ikke læreruddannede personer i kommunen, siger Hallig.

Både Henrik Hallig og skoleleder på Nymarkskolen, René Nielsen, siger, at de ikke har problemer med at rekruttere lærere.

Henrik Hallig har tidligere været leder i Stillinge, og her kunne det være et problem, fortæller han.

René Nielsen siger, at han hører kolleger i kommunen fortælle om problemer med at skaffe uddannede lærere, men han vil ikke udtale sig nærmere om, hvor det er.

Omkring overtimerne siger René Nielsen, at når en lærer arbejder 40 timer finder han det ikke rimeligt, at de også skal have overtimer.

Skole vælger ikke uddannede lærere Ifølge Per Toft Haugaard ser ikke alle skoler ens på brugen af ikke uddannede lærere og vikarer. - På Baggesenskolen i Korsør har man rigtig mange ikke uddannede. Det er simpelthen en del af skolens kultur, understreger lærerformanden. Omvendt vil man på Vemmelev Skole udelukkende have uddannede lærere.