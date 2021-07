Se billedserie Eleverne lyttede til skolelederens tale om, at de skulle dumme sig - dog ikke ved at begå den samme fejl 538 gange! Privatfoto.

Skoleleder til FGU-eleverne: Dum jer

FGU-eleverne fik både ros og masser af gode råd til at nå mål i livet.

Slagelse - 03. juli 2021 kl. 15:16 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det skortede ikke på gode råd, da skoleleder på FGU Korsør Katrine Damgaard Larsen fredag talte til eleverne, før de blev sendt på sommerferie, videre i uddannelse, i job eller videre i livet.

- Dum jer!, lød det fra skolelederen, der fortsatte:

- Dum jer, dum jer og dum jer igen! Men gør det mindre og mindre. Husk hele tiden på, at det faktisk er en god læring at fejle - fordi man lærer af sine fejl. I skal naturligvis ikke begå samme fejl 538 gange. Det er ubehageligt at begå fejl. Fejl koster skideballer og har konsekvenser. Men tag jeres skideballer med oprejst pande og klap jer selv på skulderen for at have lært noget nyt.

Tid og kompas Katrine Damgaard Larsen omtalte også tid og mål.

- Forestil jer et kort! I har sat jeres mål. Men der er ikke en lige vej til det mål. Der er masser af smutveje, omveje, blinde veje. Veje med bump og svære forhindringer.

Så giv tid! I skal nok nå derhen med den rette indsats og ihærdighed, sagde Katrine Damgaard Larsen.

Hun mindede om, at ting ta'r tid, men at det aldrig er for sent at komme i gang med uddannelse.

- Men følg kortet! I stedet for at ønske jer et ur, så ønsk jer et kompas! Vær målrette på målet - og ikke hvilken tid I når mål, lød skolelederens råd, som hun sammenfattede til:

GIV TID

DUM DIG

FØLG KOMPASSET.

Pral med FGU Til de elever, der ikke skal tilbage til skolen efter sommerferien, var der et håb.

- Vi håber, I vil prale af at have været FGU Korsør. Vi vil i hvert fald prale af jer. Vi er stolte af jer. I er nået langt i tiden hos os, sagde Katrine Damgaard Larsen.