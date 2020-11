Skoleleder tager ingen chancer: Sender hel årgang hjem

Skoleleder Henrik Hallig, Søndermarksskolen i Slagelses østby, tager ingen chancer. Derfor var han heller ikke i tvivl om, at han mandag skulle sende hele 7. årgang hjem. I alt 47 børn af skolens i alt 500.

- Så egentlig gjorde vi det, vi gør hver gang. Og da det kan være svært at finde ud af, hvem der har været i kontakt med hvem, sender vi hele årgangen hjem, siger Henrik Hallig, der har bedt de hjemsendte om at blive testet og screenet for coronavirus, inden de kan vende tilbage - som udgangspunkt indtil mandag i næste uge.