Skoleleder drager hjemad

Marievangsskolen skal have ny leder. Henrik Østergaard, der bor i Hårlev på Stevns, vinker farvel til Slagelse efter at have stået i spidsen for Marievangsskolen i knap fire år.

I Faxe Kommune glæder de sig:

- Østskolen får en skoleleder, som i den grad formår at lede gennem de tre H'er, som vi har fokus på i vores center, nemlig ledelse med hovedet, med hjertet og med handling. Jeg er så uendeligt glad for, at han kommer med ombord og tager ledelse og skaber retning for Østskolen, for det har skolen virkelig fortjent. Samtidig får vi en leder, som vil kunne bidrage med rigtig meget på tværs af hele Faxe Kommune. Et stort, hjerteligt velkommen til Faxe Kommune, lyder det fra centerchef Henrik Reumert på kommunens hjemmeside.