Skoleleder: Skolelukning har ikke haft en indvirkning

Slagelse - 21. maj 2018 kl. 06:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye tal fra Abejderbevægelses Erhvervsråd viser, at forældre med en høj indkomst i Slagelse Kommune i højere grad fravælger folkeskolen.

På listen over, hvor forældre med høj indkomst placerer deres børn, topper fri- og privatskoler, mens folkeskolerne i Slagelse ligger væsentligt længere nede på skalaen.

Nederst ligger Nymarkskolen. En skole, der ligger i samme skoledistrikt som Nørrevangsskolen lå i sin tid, før den lukkede i skoleåret 2012/13.

Men skoleleder for Nymarkskolen, René Nielsen, tillægger ikke lukningen af Nørrevangsskolen den store betydning i forhold til de nye tal.

- Jeg mener ikke, at lukningen af Nørrevangsskolen har skabt det skel, vi ser i dag. Det er et samfundsmæssigt skred, hvor flere forældre i dag har mulighed og økonomi til prioritere privatskole til deres børn - og så ligger vi jo i et skoledistrikt, hvor tallene viser, at indkomsten er lavere end i andre dele af Slagelse Kommune, fortæller Rene Nielsen til Sjællandske. Han har respekt for, at hver enkelt familie vurderer, hvilken skole der passer bedst til deres barn.

Men skolelederen anerkender, at indkomst og forældrenes baggrund har en betydning for, hvad børnene får med hjemmefra, og den virkelighed arbejder de ud fra på Nymarkskolen.

- Vi er helt bevidste om, at sammensætningen af elever er en anden end på andre skoler, men vi har valgt at agere på det og indrette vores skole og undervisning efter det, så vi får planlagt den bedste skolegang, fortæller Rene Nielsen.

Og på Nymarkskolen har de blandt andet søsat flere initiativer, som skal være med til at hjælpe både familie og eleverne.

- I nogle socioøkonomisk svage familier er det svært at planlægge ting som madpakker, men der vil vi gerne være med til at hjælpe og se, hvordan vi som skole kan afhjælpe familierne med nogle af de her små udfordringer i hverdagen, lyder det fra Skolelederen.

René Nielsen vil hverken skyde på privatskolerne eller gøre sig til dommer over, hvor forældre skal placere deres børn.

Men han ser dog en tendens i, hvorfor privatskoler foretrækkes af de forældre med en høj indkomst.

- Det gør forældrene, tror jeg, fordi de tror, at privatskolerne giver et bedre produkt. Jeg vil ikke skyde på privatskolerne, for folk må selv vælge, hvilken skole de vælger til deres børn, det har jeg respekt for, men folkeskolerne leverer også et godt produkt, det kan vi se på de nyeste tal fra Cepos, fortæller Rene Nielsen.