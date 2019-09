Se billedserie Skoleleder Gitte Kjærsgaard fra Skælskør Skole er ked af forholdene på skolens legeplads. Børn risikerer at komme til skade på både spidse stålvejer og ødelagte bander på boldbanen, siger hun. Men skolen har ikke selv penge til at gøre noget ved problemerne.

Skoleleder: Forhold på legeplads kan være farlige

Slagelse - 16. september 2019

Rustne søm, skarpe genstande og træplader, der splintrer. For flere elever på Skælskør Skole er det den virkelighed, de møder, når klokken ringer ud til frikvarter.

På skolen er legepladsens faciliteter således i så dårlig stand, at de kan være til fare for børnene. Det vurderer skoleleder Gitte Kjærsgaard, efter Slagelse Kommune selv har foretaget en vurdering af samtlige legepladser på kommunens folkeskoler, der afslører kritisable forhold.

For eleverne på Skælskør Skole er det særligt en boldbane og en labyrint, som skolens ældste elever benytter sig af, der er problemet.

- Der er huller i banderne, og der er noget stålvejer, som har spidser, der rager ud. Så vi har nogle børn, der river sig og kommer til skade på de der spidser. Det er ikke særlig godt. Det er faktisk meget trist, fortæller skolelederen til Sjællandske.

Problem på flere skoler Men forholdene på Skælskør Skole er ikke enestående. I sidste uge kunne avisen fortælle, at 13 ud af 18 legepladser på Slagelse Kommunes folkeskoler er i så dårlig stand, at de ifølge kommunens egen vurdering bør renoveres snarest muligt.

Således er kun fem legepladser ifølge kommunens vurdering i så god stand, at de kan bruges, som de er.

FAKTA Her er de skoler, der ifølge Slagelse Kommune har legepladser, der bør renoveres:

Skælskør Skole

Flakkebjerg Skole

Tårnborg Skole

Søndermarksskolen

Nymarkskolen

Marievangsskolen

Vemmelev Skole

Kirkeskovsskolen

Hvilebjergskolen

Boeslunde Skole

Hashøjskolen

Baggesenskolen

Stillinge Skole Her er de skoler, der ifølge Slagelse Kommune har legepladser, der bør renoveres: Alligevel valgte børne- og ungeudvalget at udsætte sagen, da emnet blev taget op og behandlet ved at udvalgsmøde den 2. september.

Ifølge udvalgsformand Helle Blak (SF) skyldtes det, at udvalget i stedet ønskede at prioritere midler til faglokaler, som det blev aftalt ved et tidligere budgetforlig.

- Selvfølgelig vil vi gerne bygge legepladser. Men det skal ikke ske på bekostning af, at eleverne så ikke har et ordentligt fysiklokale eller madlavningslokale at gå ind i, når frikvarteret slutter, har hun tidligere forklaret til Sjællandske.

»Det er ved at falde sammen« Udvalgsformanden kalder det imidlertid »grotesk«, hvis der er legepladser, der er i så dårlig stand, at de skal renoveres nu og her.

Men i det tilfælde peger Helle Blak på, at regningen bør ligge hos Center for Kommunale Ejendomme. Her står man nemlig for den løbende vedligholdelse.

På Skælskør Skole er forholdene imidlertid i dag så dårlige, at det ikke længere kan betale sig at renovere hverken boldbanen eller den labyrint, der står i skolegården. I stedet bør det hele skiftes ud, siger skoleleder Gitte Kjærsgaard.

Og her dækker midler fra Center for Kommunale Ejendomme ikke.

- Men vi har heller ingen penge til det selv. For det er meget gammelt, og det er meget slidt. Man kan simpelthen ikke renovere mere på det. Det er ved at falde sammen. De vandfaste krydsfinerplader, som sidder i nogle metalrammer på boldbanen, de er for eksempel flere steder helt rådne, forklarer Gitte Kjærsgaard.

Bekymrede forældre Selvom legepladsen er godkendt af legepladstilsynet, skaber faciliteterne af den grund bekymring både hos ledelsen og blandt forældre, der har børn legende rundt på legepladsen.

En af dem, Sjællandske har talt med, sidder i skolebestyrelsen og er mor til to sønner. Den ene går i 4. klasse, mens den ældste netop er gået ud af 9. klasse.

- Man bliver da bekymret. Det er simpelthen ikke rimeligt. Èn ting er at tillade børn at kravle rundt i træer med faren for, at de kan falde og slå sig. Men man behøver jo ikke at spænde ben med rustne søm for dem, siger Betina Steinmeiker, som kan huske, dengang den i dag faldefærdige boldbane kom op første gang:

- Men allerede dengang var det som om, at det var et sted, kommunen sparede. Det har aldrig været rigtig godt. I dag har det bare udviklet sig til at være miserable forhold, slår hun fast.

Ifølge udvalgsformand Helle Blak skal skolerne imidlertid inddrages, før børne- og ungeudvalget vil prioritere penge til nyetablering af udstyr på legepladserne. Regningen kan ende med at lyde på mellem 3,9 og 4,9 millioner kroner, lyder det i en indstilling fra Center for Børn og Unge.

Tidligere har centerchef for Center for Kommunale Ejendomme, Rune Overlade, desuden fastslået, at ingen legepladser på kommunens folkeskoler er i så dårlig stand, at de er farlige.

Sjællandske har efter Skælskør Skoles fortælling forsøgt at få en uddybende kommentar fra ham. Dette er ikke lykkedes.