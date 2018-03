Detr anslås at mindst 180 skolebørn i Slagelse Kommune har så store pyskiske problemer, at de ikke kan passe deres skole. Modelfoto: Helge Wedel

Skoleleder: Bekymrende mange psykisk syge børn

Slagelse - 21. marts 2018 kl. 09:29 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleleder på Forlev Friskole Niels Christian Buch udtrykte ved skolens generalforsamling bekymring for et stigende antal børn, der får så store psykiske vanskeligheder, at de ikke kan passe deres skole. Ifølge skolelederen er der samlet i Slagelse Kommune mindst 180 børn, der har eksempelvis angst og depression så voldsomt, at det bliver ødelæggende for barnets skolegang.

- Her på skolen bruger vi mange resurser på at hjælpe disse elever og deres forældre, som i sagens natur er ulykkelige og rådvilde, og vi oplever i høj grad et meget tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med hjemmene, men desværre får man følelsen af magtesløshed, når det viser sig, at det kommunale system i form af skolepsykologer og socialrådgivere ikke er gearet til en hurtig og effektiv indsats i disse tilfælde, sagde Niels Christian Buch.

Skolelederen kom også ind på det forpligtende fællesskab og skoleskift.

- Jeg tror, det kan være en udfordring for mange at håndtere begrebet »pligt«, fordi det for de fleste står i et modsætningsforhold til begrebet »lyst«, og vi lever i en tid, hvor vi helst skal have lyst til og føle motivation for at yde noget. Sådan er livet bare ikke altid. Pligten følger med, og det er afgørende, at vi som mennesker lærer at leve med pligten, sagde Niels Christian Buch.

- Hvis vi mister lysten, og der bliver for meget bøvl, kan vi da bare gå fra hinanden. Vi har her på skolen oplevet et stigende antal »skilsmisser« igennem de seneste par år. Indimellem får man da en fornemmelse af, at ønsket om et skoleskift egentlig drejer sig om en form for quickfix, som måske mere er et udtryk for forældrenes behov end for barnets. Jeg undlader da sjældent at gøre opmærksom på, at Forlev Friskole ikke blot er lykkeland, men at vores fællesskab netop er forpligtende og stiller krav begge veje, slog skolelederen fast.