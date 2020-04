Skolelærer smittet med coronavirus

- Hun følte sig sløj på vej til skolen, og efter en samtale med en afdelingsleder tog hun ud og blev testet. Hun meldte til mig kort efter, at hun havde fået konstateret smitten, og jeg har selvfølgelig sendt den pågældende hjem, fortæller skoleleder Henrik Hallig.

- Og det er ansatte og forældre, som jeg oplyste om situationen torsdag uden dog at kunne gå i detaljer. Det kunne jeg til gengæld her fredag formiddag, siger han.

Da læreren blev hjemsendt, begyndte arbejdet med at få klarlagt, hvem og hvilke klasser hun har haft berøring med siden genåbningen.

I berøring med to klasser

Hun har i øvrigt ikke mærket symptomer og har derfor, naturligvis, arbejdet, siden også Søndermarksskolen slog dørene op for den yngste halvdel af skolens knap 500 elever, plus specialklassen, efter påske.

- I forvejen har lærerne ikke kontakt til mange i denne tid, men inden jeg kunne melde noget ud med sikkerhed, skulle jeg sikre mig, at hun ikke også havde været andre steder, beskriver Henrik Hallig, som i en besked til forældre og ansatte fredag formiddag præciserer, at det drejer sig om 5.c og 3. a.

Konstateringen betyder som skrevet, at læreren er sendt hjem, og at de af hendes kolleger, der har været tættest knyttet til hende den seneste uge, nu lader sig teste for coronavirus.