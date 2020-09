Se billedserie Kombinationen af snarrådige lærere og hjælpsomme buschauffører reddede studieturen til Berlin for 25 elever, fortæller skoleleder Karin Tellerup. Arkivfoto Foto: KIM BRANDT

Skoleelever reddet af Kombardo Expressen

En studietur til Berlin i sidste uge var lige ved at ryge i vasken for 10. klasse på Dyhrs Skole, da deres bus fik smadret forruden kort før afgang. Men en snarrådig lærer og en frisk buschauffør fra Kombardo Expressen reddede turen.

Søndag den 30. august skulle to lærere og 25 elever fra Dyhrs skole på studietur til Berlin. Turen gik med tog fra Slagelse til Københavns Hovedbanegård, og herfra var det meningen, at en bus fra det tyske busselskab Flixbus skulle samle eleverne op og køre dem til Berlin.

- Så sker der det, at en anden bus med en cykelanhænger bakker ind i den bus, eleverne skulle køre med - med det resultat, at bussens forrude bliver smadret, siger skoleleder Karin Tellerup Have. Hun deltog ikke selv i turen, men har fulgt den fra start til slut.

Det er søndag aften omkring klokken 23 - og Flixbus kan ikke på stedet tilbyde en anden bus.

- De tilbyder i stedet, at vi kan få pengene refunderet eller blive indlogeret på et hotel - eller finde en anden form for transport. Men det kan være svært for en gruppe på 27 personer en søndag aften efter klokken 23, siger skolelederen.

Tilfældet ville, at der i samme øjeblik trillede en anden stor bus ind på pladsen - den såkaldte »Kombardo Express«. Kommunikationschef Jesper Maack fortæller:

Skal du tilfældigvis til Berlin? - Kombardo Expressen slutter dagen med at læsse passagerer af i Ingerslevsgade. Efter aflæsning bemærker chaufføren en gruppe unge, som ser lidt rådvilde ud. Han går hen til dem for at spørge, hvad de skal, og de fortæller, at deres tur til Berlin netop er blevet aflyst.

En af lærerne spørger så:

- Du skal vel ikke tilfældigvis til Berlin?

Det skulle chaufføren godt nok ikke, men han havde stor forståelse for elevernes dilemma. Han kontaktede Herning Turist, som kører Kombardo Expressen i samarbejde med Molslinjen, og der bliver lavet en aftale.

- »Kombardo«, lød det til eleverne - og turen til Berlin begyndte omkring 23.30.

Ankom til tiden Først gik turen dog til Kolding, hvor en frisk chauffør overtog rattet. Men herefter gik det med Kombardo Expressen til Berlin, hvor bussen endda ankom på det samme tidspunkt, som den oprindelige bus skulle ankomme.

- Jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over både mine lærere og de friske chauffører fra Kombardo. Tilsammen fik de vendt en rigtig kedelig situation til en god oplevelse, fortæller Karin Tellerup.

I fredags kom eleverne så retur fra Berlin med den oprindelige Flixbus - uden flere busproblemer.

Skolelederen er taknemmelig for, at eleverne kunne gennemføre deres studietur, som ellers var faretruende tæt på at blive aflyst.

- Uheld kan jo altid ske, det er svært at gardere sig imod. Men, som jeg plejer at sige: »Der er ingen planlægning, der overgår svineheld«.

I en mail til Sjællandske beklager Flixbus forløbet:

»I dette tilfælde på en sen søndag må vi indrømme, at vi ikke løste situationen optimalt, og vi undskylder dybt til de berørte passagerer, som vi naturligvis vil kompensere«, skriver presseansvarlig Jelena Jovanovic.