Se billedserie 15-årige Zakia Butzbach kalder opsætning af kameraovervågning for et tillidssvigt. Der er brug for et ungehus, siger hun.

Skoleelev kritiserer beslutning om overvågning: Så giv os et ungehus

Slagelse - 21. marts 2020 kl. 12:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det ifølge de unge er nogle ganske få, der står for optøjerne, så er det alligevel dem alle, der udskammes.

Det er i hvert fald følelsen hos hovedpersonerne selv, ungdommens repræsentanter, der til tider tæller op imod et halvt hundrede teenagere, flere helt ned til 12 år, i Slagelse Lystanlæg, fordi der kort og godt ikke er andre steder, de kan være.

Nu vil Slagelse Kommune sætte kameraer op, der kan overvåge oasens legeplads og de offentlige toiletter, der tilsyneladende jævnligt udsættes for hærværk. Det vækker dog undren hos de unge, mens det hos naboer betragtes som en vej mod mere ro.

- Det er endnu et tillidssvigt fra kommunens side, at man sætter kameraer op. De unge, der laver det her ballade, er blevet svigtet af systemet, og de er ligeglade med, om der er kamera eller ej. Det er spild af penge, så brug dem hellere på noget fornuftigt, lyder det fra 15-årige Zakia Butzbach, der til daglig går på Eggeslevmagle Skole.

Ingen voksne til stede Ifølge Zakia Butzbach, der taler flere unges sag, er det helt korrekt, at der til tider er en tilspidset stemning i anlægget, og at uroen sætter dagsordenen.

- Det er ubehageligt at være her - jeg har selv fået slag, fordi der kører en eller anden form for fight, lyder det fra skoleeleven, der mener, at man skal kigge sig selv over skulderen, når man færdes såvel i anlægget som flere øvrige steder i byen.

- I Slagelse kender alle hinanden, og jeg laver ikke ballade. Det er faktisk de færreste, der vil herned for at lave ballade, men de, som gør, ødelægger sammenholdet mellem alle andre, siger hun og uddyber, at der generelt er mange unge samlet.

- Der er nogle gange 40-50 personer hernede, og mange af dem har aldrig fået den hjælp, de har haft brug for. Men her får de en anerkendelse, lyder det fra Zakia Butzbach, der heller ikke lægger skjul på, at der er alkohol involveret.

Som hun siger, er der »ingen voksne til stede«, og de unge er derfor overladt til sig selv, uagtet at der som skrevet også er tale om børn ned i en alder, hvor de ikke engang kan kaldes teenagere.

- Det er meget forskelligt fra weekend til weekend. Herinde er baren, hvor der blandes alkohol, mens folk sidder rundt omkring, beskriver hun, mens hun peger rundt i det overdækkede anneks ved legepladsen.

Ikke fedt at feste på en legeplads

At der foregår sådan noget i anlægget, er udtryk for, at der er noget helt galt i Slagelse, mener hun i øvrigt.

- Lad os få et sted at være. Et sted med kontrol og sikkerhed, hvor vi kan hygge os i et trygt miljø. På den måde kan der udvikles en tillid mellem de unge og systemet. Vi har ikke et sted at være, og nej, det er ikke fedt at skulle feste på en legeplads, men hvor skal vi være, spørger Zakia Butzbach.

- Vi kan ikke komme ind på diskoteker, lyder det efterfølgende.

De unge har tidligere tyet til både stationen, parkeringskældre og Vestsjællandscentret.

- Men her har der også været uheldige episoder, og i centret må vi ikke engang gå mere end to og to sammen, fordi vi åbenbart skaber utryghed, siger den 15-årige, der håber på politikernes forståelse.

Sidstnævnte har for nylig besluttet at kaste en kvart million efter overvågning, ligesom man agter at etablere et samlingspunkt i anlægget for de unge.

Det er dog ikke nok og ikke det, de unge reelt har brug for, mener hun.

- Der skal være noget andet, så vi ikke behøver være i anlægget, siger hun.