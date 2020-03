Skoleelev død

- Vi er blevet oplyst om, at eleven ikke var smittet med Covid-19, men døde af andre årsager. Derfor vil vi ikke af denne årsag iværksætte yderligere tiltag på vores skoler, institutioner etc., end vi gør i forvejen, skriver kommunaldirektør Frank E. Andersen i en meddelelse til byrådet.

- Med stor beklagelse har vi her til morgen fået viden om, at en elev på Antvorskov Skole er afgået ved døden. Det er en dybt ulykkelig hændelse, og vores tanker går til familien, skriver han desuden og bemærker, at der er iværksat krisehjælp.

- Alle kommunens skoler har lokale beredskabsplaner til håndtering af alvorlig sygdom og dødsfald blandt elever eller lærere. Derfor har vi også aktiveret skolens sorgberedskab og sørger for, at elever og forældre tilbydes krisehjælp.

Ifølge Sjællandskes oplysninger er drengen død af en influenza, men en endelig obduktion skal afklare, hvad han reelt er død af.

Der er ifølge kommunen ikke tale om Covid-19 i udgangspunktet, hvilket også er meddelelsen til forældre.