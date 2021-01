Flere skoler er bekymrede for online-undervisningens kvalitet. I Slagelse Kommune anerkender man, at der er meget at lære - selv her under landets anden nedlukning. Arkivfoto. Foto: Thomas Olsen

Skolechef anerkender udfordringer: - Vi er slet ikke færdige med at lære

Mens flere skoler bekymrer sig for undervisningens kvalitet under landets anden nedlukning, forlanger formanden for Danske Skoleelever fjernundervisningsrettigheder. I Slagelse Kommune anerkender skolechefen, at reglerne på området ikke er entydige - for der er stadig noget at lære.

Slagelse - 05. januar 2021 kl. 12:08 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Nu er det nu. Eleverne SKAL have fjernundervisningsrettigheder. Sådan skriver formanden for Danske Skoleelever Ester Vyff Pedersen på det sociale medie Twitter efter forlængelsen af skolenedlukningen. Både hun og flere skoler – heriblandt Baggesenskolen og Helms Skole i Korsør - frygter nemlig for kvaliteten af undervisningen, når den skal foregå over en computer. Fjernundervisningsrettigheder skal derfor sikre en god skolegang, selv om skolerne er lukkede. - Hvor er retten til at møde sin lærer dagligt? Eller rettigheder der bidrager til at opretholde den gode lærer-elev-relation som f.eks 1 til 1 samtaler, skriver hun og appelerer til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Og i Slagelse Kommune anerkender lederen af skoleområdet, Dorthe Christiansen, da også, at skolerne stadig har noget at lære her under landets anden nedlukning. Det fortæller hun til Sjællandske.

- Der skal tænkes anderledes - Vi er slet ikke færdige med at lære, hvordan vi kan blive bedre til at lære. Heller ikke, selv om vi har lært rigtig meget fra sidste nedlukning, siger skolechefen og kalder hverdagen ”anderledes”, selv om skolerne altså før har stået i samme situation. Artiklen fortsætter efter billedet...



- Der skal tænkes på nye måder og mere kreativt, når man ikke har det fysiske rum. Og de ældre elever er mere trænede i at sidde foran computeren, end elever fra de mindre klassetrin er. Her er det den enkelte elevs behov, man er nødt til at kigge på, forklarer Dorthe Christiansen og uddyber: - I de lidt større klasser kan man nemmere etablere et klasserum online. Men de små børn kan ikke sidde stille i lige så lang tid foran en skærm. Så hvis denne nedlukning fortsætter, er vi selvfølgelig nødt til at se på, hvordan vi løser den udfordring, hvis vi ser det som en udfordring. - Vi lærer hele tiden, slår hun fast.

Dialog er altafgørende Ifølge Dorthe Christiansen er dialogen mellem skolerne og forældre således altafgørende. For nødundervisningen meget mere og andet end det, der foregår virtuelt, forklarer hun. Derfor appellerer hun også til, at forældre, der ikke har computeradgang, samarbejder med den enkelte skole.

- Computeren er mere vigtig end nogensinde, men nødundervisning er ikke kun digital undervisning. Det handler om at omlægge undervisningen. Så hvis man ikke har computere nok til rådighed, må man i samarbejde med skolerne løse udfordringerne. - Det er vigtigt med en god dialog, så vi hele tiden kan lære. Det gælder også mellem lærerne, som jeg har oplevet har været gode til at vidensdele - også på tværs af skolerne, fortæller Dorthe Christiansen. For eksempel bliver noget undervisning – særligt for de mindre klasser - tilrettelagt gennem såkaldte "bogkasser" med opgaver, som børnene har fået med hjem, fortæller skolechefen. Og så kan lærere stille opgaver via kommunikationskanalen Aula.

Svært for forældre – men også et unikt indblik Men selv om skolerne og lærerne gør, hvad de kan, anerkender Dorthe Christiansen også, at det kan være svært for familierne. Særligt for småbørnsforældre vil fjernundervisningen nemlig kræve noget af dem. - Der er rådgivning og vejledning at hente til forældre fra skolerne. Men det det er klart, at som forælder er det en anden situation: Man skal måske selv være hjemme og arbejde. Og samtidig kommer man nemt til at skulle hjælpe i forhold til undervisningen af sit barn. Særligt, hvis det er små børn, forklarer skolechefen. Artiklen fortsætter efter opslaget...





Formanden for Danske Skoleelever Ester Vyff Pedersen efterlyser fjernundervisningsrettigheder i et opslag på Twitter:

For eksempel er det nødvendigt for forældre at bakke op om barnet, lave pauser og skabe struktur i hverdagen, siger Dorthe Christiansen. - Alt dette er med til, at det hele ikke flyder ud i ét, men at man opretholder noget struktur, der minder om en normal skoledag. Og det er selvfølgelig svært. For selv om man er en god forælder er man jo ikke nødvendigvis nogen god pædagog eller nogen god lærer, forklarer hun. - Her kan man måske hjælpe sit barn ved at gå en tur og få noget frisk luft. Og så må man glæde sig over, at man som forælder får en unik mulighed for at få et enormt stort indblik i sit barns skolegang, vurderer Dorthe Christiansen.