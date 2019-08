Noget tyder på, at for mange børn dyrker det her for lidt for at holde kiloene på afstand. Arkivfoto: Thomas Olsen

Skolebørn bliver for tunge

Flere og flere børn i Slagelse Kommune vejer for meget, så nu foreslår Sundhedstjenesten i Center for Børn og Unge et ekstra sundhedstjek med fokus på kiloene, når børnene går i 3. klasse. I dag bliver børnene tjekket ved indskolingen, når de går i 5. klasse og i 9. klasse, og det er tilsyneladende ikke nok.

Kommunens administration vurderer, at et sundhedstjek, når børnene går i 3. klasse, kan være med til at forebygge udvikling af overvægt, og udover vægten er der mulighed for at få taget hul på nogle af de ting, som måske er medvirkende til, at børnene vejer for meget. Det kan handle om deres generelle trivsel, og der er også mulighed for at få hjælp til behandling af overvægten.