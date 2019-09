Cirka 90 elever fra Flakkebjerg Efterskole blev i går væk fra skole og lod bøgerne blive bagerst i skuffen. I stedet tog de ud i Slagelse by for at demonstrere for klimaet og råbe politikere op. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Skole støttede klimastrejke blandt elever: - Det er vigtigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole støttede klimastrejke blandt elever: - Det er vigtigt

Slagelse - 21. september 2019 kl. 09:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag morgen blev bøgerne lagt væk, mens bannere blev fundet frem.

I stedet for at deltage i undervisningen deltog omkring 90 elever fra Flakkebjerg Efterskole nemlig i en demonstration for klimaet.

Demonstrationen var en del af den globale klimastrejke »Fridays for Future«, der opfordrer unge i hele verden til at gå på gaden for at få klimaet højere op på den politiske dagsorden.

Men selvom det betød, at eleverne gik glip af undervisning, støttede skolen beslutningen om at strejke. Det fortæller konstitueret forstander Lennart Lykke Nielsen til Sjællandske.

- Vi har anmeldt demonstrationen for eleverne til kommunen og hjulpet dem så godt, vi kunne. Men de har selv stået for planlægningen, forklarer han.

Kan lære eleverne noget Ifølge Lennart Lykke Nielsen kan det at deltage i strejken således lære eleverne, hvad det kræver at arrangere og planlægge en større begivenhed. I dette tilfælde en demonstration.

Og samtidig lærer de om demokratiet og den demokratiske proces, mener han.

- Så selvom de ikke sidder med deres skolebøger, så er der faktisk en helt masse læring i det her. Og så gør det jo ikke noget, at de samtidig kan tage et emne op, som er så vigtigt som klimaet. For det er vigtigt, slår den konstituerede forstander fast.

Men kunne man så ikke i stedet have opfordret eleverne til at demonstrere på en lørdag, hvor de ikke gik glip af undervisningen?

- Jo, det kan man sige. Men nu er det lige en fredag, at andre elever går på gaden under det her »Fridays for Future«. Og så lærer eleverne noget om solidaritet og om at stå sammen. Og så er det jo også en måde at få opmærksomhed på. Som journalist ville du jo heller ikke have ringet til mig med de her spørgsmål, hvis de var taget afsted en søndag.

Klimaproblem vigtigere end skolegang Eleverne fik af den grund ikke registreret fravær for ikke at være på skolen fredag, ligesom der stadig var undervisning på skolen for de elever, der blev tilbage.

Ifølge Lennart Lykke Nielsen er der nemlig snart terminsprøver. Derfor kan det også ske, at eleverne, der ikke deltog i undervisningen, går glip af vigtig viden.

- Men hvis de så går glip af viden, så har de igen lært noget: Hver gang du tager et valg, tager du samtidig er fravalg, forklarer han.

Spørger man eleverne, der deltog og var med til at planlægge demonstrationen, bekymrer de sig imidlertid ikke meget om terminsprøver. Der er vigtigere ting at bekymre sig om, mener de.

- Det nytter ikke noget, at vi kan skrive nogle helt fantastiske noveller, hvis jorden bliver ubeboelig. Og derfor ser vi det her problem som langt vigtigere at tage stilling til, forklarer 15-årige Jelva Illeris Schultz.

Elever: Vi vil råbe politikerne op En holdning, som mange unge tilsyneladende deler. Ifølge bevægelsen »FridaysForFuture Denmark« vil der på verdensplan samlet blive afholdt 2333 strejker fordelt over 125 lande. Heraf 27 strejker i Danmark.

I Slagelse tog demonstrationen sit udgangspunkt fra Slagelse Rådhus, hvorfra eleverne fra Flakkebjerg Efterskole gik i samlet flok til Nytorv. Her blev der delt kampråb som »ikke mere CO2, vi vil have et sted at bo« og »vi vil have en grøn og værdig fremtid«, ligesom der med en megafon i hånden blev holdt taler fra de fremmødte.

For eleverne fra Flakkebjerg Efterskole handlede dagens demonstration nemlig ikke i særlig høj grad om at lære. Det handlede om at råbe landets politikere op:

- Politikerne skal gøre noget. Det her er vores fremtid, og det overgår alt andet. Og det er det, vi gerne vil sige: De skal gå til handling, og det skal være nu. Vi kan ikke vente, lyder det fra 16-årige Clara Møller Jensen.