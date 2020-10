Se billedserie En ældre børnelokker render rundt i området omkring Trelleborg Friskole. Her tilbyder han børn penge for et venskab. Skole advarer mod manden, der ikke ligefrem synes at have gode hensigter.

Send til din ven. X Artiklen: Skole og forældre slår alarm: Tidligere dømt børnelokker blæser på tilhold og opsøger børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole og forældre slår alarm: Tidligere dømt børnelokker blæser på tilhold og opsøger børn

En ældre mand fra lokalområdet, der tilmed er tidligere dømt for krænkelser begået mod et barn, bliver ved med at opsøge drenge ved Trelleborg Friskole. Forældre og skoleleder bekymrer sig og undrer sig i øvrigt over, hvorfor man intet kan stille op med manden. Politiet tager sagen meget alvorligt.

Slagelse - 22. oktober 2020 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En ældre herre, som alle ved, hvem er, vækker panderynker i området omkring Trelleborg Friskole lidt uden for Slagelse.

Manden, der betragtes som børnelokker, er tidligere dømt for krænkelser begået mod et barn og har desuden også et tilhold, som han dog evigt og altid overtræder, når han opsøger elever i pubertetsalderen, navnlig drenge på 12-13 år, der går på skolen.

Det sker ikke fysisk set på matriklen, men ved busstoppesteder, langs ruten til skolen, hvor elever kommer cyklende, og sågar via sociale medier og andre steder, hvor han kan sende beskeder til børnene.

- Han stopper ikke, selv om politiet beder ham om det. Det er ingen hemmelighed, at vi er meget bekymrede over, at han opsøger vores børn, og vi ved alle, hvem han er, siger skoleleder Astrid Vind.

Manden defineres som psykisk ustabil, og at politiet beder ham blive væk for Gud ved hvilken gang, blæser han tilsyneladende en lang march. Lokalpolitiet i Slagelse bekræfter således også, at skolen har meldt ham.

- Det er korrekt, at vi har fået en anmeldelse om en mand, der opsøger drenge i området. Han søger deres venskab, men der er jo her en klar aldersforskel, så det er ikke lige der, et venskab opstår. Vi har selvfølgelig et skarpt fokus på at få ham til at stoppe, siger politikommissær Peter Skriver.

Vil bare »være din ven« Skolen har ad flere ombæringer skrevet ud til forældre og børn om efterhånden talrige hændelser med manden de seneste to måneder. Episoder, der ikke kan tælles på to hænder, hvor han opsøger børn og altså særligt drenge og tilbyder dem penge for venskaber.

- Han vil bare »være din ven«, siger han. Det er megabekymrende, lyder det i den forbindelse fra en mor, der ikke ønsker sit navn frem af hensyn til sin datter, der går i klasse med en af dem, der i den grad har mærket mandens vamle facon.

- Og når vi ved, at han tidligere har forulempet børn, så gør det os endnu mere utrygge, at han bliver ved og ved, selv om politiet ellers prøver at få ham til at holde sig væk. En eller anden dag er der måske et barn, der falder i, siger hun retorisk med henvisning til, at alle børn, han har opsøgt, indtil videre har sagt fra.

Og det er vejen frem, lyder det fra skolelederen, der opfordrer til at holde et vågent øje med mandens færden. Det gælder lærere, eleverne selv, busselskaber og arbejdsmænd på skolen. Hun har desuden også informeret andre skoler i nærområdet.

- Jeg er hverken psykolog eller noget i den dur, men vi har at gøre med en mand, der er syg. Han har brug for hjælp, men vi må også gøre alt for at passe på vores børn, siger Astrid Vind.

Det er særligt én dreng, der er ramt af børnelokkerens interesse.

Ros til ordensmagten Politiet vil ikke kommentere, hvorvidt manden er straffet tidligere, men pointerer, at man griber alle værktøjer, der er mulige i forhold til at få stoppet manden.

- Vi har en forebyggende indsats derude, og det er klart, at vi rykker, når vi hører om episoder med manden, siger Peter Skriver.

Der er i den forbindelse også roser fra skolen til netop ordensmagten for at tage sagen alvorligt.

- Vi har haft politi og SSP ude for at holde oplæg for børnene. De gør alt, hvad de kan, og kommer herud hver gang. Problemet er jo her, at man ikke kan gøre noget. Han har brug for hjælp, men han får ingen, før han begår noget kriminelt, lyder det fra skolelederen, der formoder, at mandens hensigter ikke er gode.

- Det er jeg ikke i tvivl om. Det er også derfor, vi er så optagede af denne sag, forklarer hun.