Skole mangler lokaler: Det kan gå ud over bordtennisklub

Antvorskov Skole er i desperat mangel på undervisningslokaler til folkeskoleelever og vil inddrage lokale, hvor ellers Bordtennisklubben Slagelse og dens spillere slår deres folder.

10. august 2021

Antvorskov skole mangler undervisningslokaler på grund af udviklingen af børn i kommunen. Det betyder, at kommunen nu skal finde yderligere lokaler, og her har man fået øjnene op for Bordtennisklubben Slagelses lokaler i kælderen i Spar Nord Arena.

Det betyder, at bordtennisklubben muligvis må fraflytte sine lokaler for at gøre plads til folkeskoleeleverne, hvis beslutningen bliver vedtaget af kultur- og fritidsudvalget i dag, tirsdag. Det vil samtidig betyde, at foreningen skal have nye lokaler, hvor de håbefulde bordtennisspillere kan spille.

Lever i uvished Bordtennisklubben Slagelse havde før coronanedlukningen 110 medlemmer, hvilket betyder, at det er en mellemstor bordtennisklub på landsplan, forklarer Henrik Andersen, som er bestyrelsesmedlem.

Henrik Andersen fortæller til Sjællandske, at det har været et samtaleemne i en del år. Det ærgrer ham og resten af klubben, at de stadig lever i uvished, i forhold til hvad der skal ske med bordtennisklubbens lokaler.

- Vi har ikke stillet os på bagbenene. Vi har hele vejen igennem taget dialogen med kommunen om, hvad der skulle ske med lokalerne, og hvor vi kunne være, hvis kommunen ville bruge lokalerne til undervisning, siger han.

Åben over for nye lokaler Henrik Andersen fortæller, at foreningen er åben overfor, at de kan flytte ind i nye lokaler. Det er nemlig et emne, som tidligere har været oppe at vende i klubben.

Det indebærer, at klubben gerne vil væk fra kælderlokalerne i Spar Nord Arena og råde over de fremtidige lokaler i mere tid, end hvad tilfældet er nu. Den vil dog ikke gå på kompromis med kvaliteten af lokalerne, fastslår Henrik Andersen.

Stort lokale muligt En af de lokationer, som har været nævnt som en mulig fremtid for bordtennisklubben, er et erhvervslokale tilhørende JN Meat på Fåborgvej i Slagelse. Lokalerne har tidligere fungeret som træningslokaler for Roskilde Bordtennisklub og bliver i udvalgsdagsordenen beskrevet som et sted, som »rummer professionelle bordtennisforhold«.

Klubben har besigtiget lokalerne og fundet dem tilfredsstillende, men der er stadig mangler, fortæller Henrik Andersen.

- De skal gerne leve op til den standard, som vi har nu. Vi vil ikke flytte ind i lokaler, som forringer kvaliteten af forholdene for medlemmerne af foreningen, siger han.