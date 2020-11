Det er snart en uge siden, at en testvogn holdt i skolegården ved Eggeslevmagle Skole, så alle kunne blive testet for COVID-19.

Send til din ven. X Artiklen: Skole lukket ned i en uge: Nu kan elever snart vende tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole lukket ned i en uge: Nu kan elever snart vende tilbage

Slagelse - 25. november 2020 kl. 09:12 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Skoleleder John Larsen på Eggeslevmagle Skole i Skælskør håber og tror, at skolen torsdag kan genåbne efter en uges corona-nedlukning.

Skolen lukkede sidste torsdag, efter at 20 elever og tre lærere var konstateret COVID-19-smittede. Alle blev sendt hjem med besked om at blive testet og kun mødes med andre uden for husstanden efter negative testsvar. Alle »nære« kontakter til de smittede blev desuden kontaktet.

Siden er det samlede antal smittede på skolen nået op på 32. Blandt andet via den testvogn, som parkerede i skolegården umiddelbart efter, at elever og lærere var fundet smittede.

Allerede dengang var det planen, at skolen skulle genåbne efter en uge. Hvis der kom styr på udbredelsen.

- Det er mit håb, at vi kan åbne torsdag, for der har ikke været nogen nye tilfælde de seneste dage, men jeg skal lige se, hvad der sker i dag. Om der skulle være nye tilfælde, siger skolelederen.

John Larsen fortæller, at mange fejlagtigt tror, at det kræver en negativ coronatest at få mulighed for at vende tilbage til skolen og i det hele taget omgang med andre.

Han henviser til, at der ifølge Sundhedsstyrelsen skal gå syv dage for personer, der er smittede men ikke har symptomer på sygdom, mens det for smittede med symptomer gælder, at der skal gå 48 timer, efter at de sidste symptomer er forsvundet.

For de smittedes vedkommende er ikke sådan, at der skal negative testsvar til, før de må omgås andre. Antistofferne vil nemlig stadig være i dem.

John Larsen oplyser, at flere af dem, der har været smittede, føler sig raske, og selv om det ikke er endelig afgjort, hælder han mest til det optimistiske scenarie, hvor både elever og lærere kan vende tilbage til skolen i morgen efter en uge med fjernundervisning.

Skolen har 560 elever, og udgangspunktet er, at de alle kan komme i skole torsdag. Med mindre der kommer nye smittetilfælde til inden da.