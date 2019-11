Elever fra ZBC i blandt andet Slagelse behøver fremover ikke kun at gøre brug af deres eksamensbevis, når de skal vise deres kompetencer til blandt andet fremtidige arbejdsgivere. Foto: Thomas Olsen

Skole indfører »digitale badges«: Elever kan vise kompetencer uden brug af karakterer

Slagelse - 12. november 2019

På de sociale medier kan man angive, hvor man arbejder, studerer og bor. Men hvordan markerer man, hvis man for eksempel har vundet en talentkonkurrence, været tutor eller deltaget i et særligt undervisningsforløb?

Det har den selvejende uddannelsesinstitution ZBC med placering i blandt andet Slagelse nu et svar på.

Elever, der har ydet en ekstraordinær indsats, kan nemlig fremover få tildelt et lille grafisk mærke til deres profiler på de sociale medier LinkedIn og Facebook. Et såkaldt »digitalt badge«.

De digitale badges skal sætte fokus på de mange forskellige kompetencer, de studerende får under deres uddannelse, men som ikke altid afspejles i et eksamensbevis og som ikke nødvendigvis kan måles i karakterer, fremgår det af en pressemeddelelse.

Nemmere for arbejdsgivere I sidste ende skal de små digitale mærker således gøre det nemmere for kommende arbejdsgivere. Et digitalt badge giver nemlig et mere helstøbt billede af, hvem de unge er, lyder det.

- Vi vil gerne gøre det nemt for vores elever at vise mere af det, som de kan. Og på en uddannelse lærer man altså rigtig meget, som ikke har noget med bekendtgørelsen at gøre, men som alligevel er værdifuldt, når man skal ud og søge job, siger Jan Bagge, der er vicedirektør på ZBC, ifølge pressemeddelelsen.

I Slagelse har ingen elever endnu gjort brug af det digitale badge. En af de første, der har benyttet sig af tilbuddet, er i stedet Morten Syhler, der har gået på Teknisk Gymnasium på ZBC i Ringsted.

Den tidligere elev kan i dag vise et badge frem for at have gennemført et længere undervisningsforløb i spiludvikling.

- Jeg lagde badget på min LinkedIn-profil med det samme, så jeg kunne vise andre, at jeg nu blandt andet har lært at programmere. Jeg synes, at det er godt at kunne vise frem, når jeg skal til at søge job, siger Morten Syhler ifølge pressemeddelelsen.

Idé kommer fra USA Og at det digitale mærke er godt, kan der være noget om. Idéen med de små badges kommer nemlig fra USA, hvor det har vist sig at være et godt værktøj for både jobsøgende og arbejdsgivere.

Samtidig viser forskning desuden, at det øger motivationen, hvis eleverne ved, at de kan få et badge for at yde et ekstra stykke arbejde.

På ZBC ser man derfor gerne, at flere af landets uddannelsesinstitutioner lader sig inspirere, så det for arbejdsgivere på sigt bliver lige så naturligt at tjekke digitale badges, som det i dag er for dem at tjekke CV'et eller eksamensbeviset.

Sådan er det allerede i mange brancher i USA, og det kan man lære af herhjemme, mener ZBC's vicedirektør, Jan Bagge:

- De digitale badges er win-win for alle parter, så jeg er stolt over, at vi er med til at vise vejen frem her i Danmark, slår han fast.

ZBC har uddannelsesinstitutioner i både Slagelse, Holbæk, Roskilde, Ringsted, Næstved, Køge og Vordingborg.

Skolen indfører digitale badges på institutionens gymnasier, erhvervsuddannelser samt på kursus- og efteruddannelsesområdet.