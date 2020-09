49 elever og lærere smittet: Skole holder vejret

I hvert fald ugen ud kommer Lille Egede Friskole til at stå mennesketom hen.

- Vi er løbende i kontakt med myndighederne, og vi kommer i hvert fald ikke i gang i denne uge, siger skoleleder Lars Jacobsen, der dog midt i frustrationerne over situationen med en skole lagt ned af Covid-19 sætter sin lid til, at han siden lørdag ikke har fået kendskab til flere tilfælde af smittede på skolen.

Med 35 elever og især 14 lærere, der er smittede, er det dog sin sag at få undervisningen - uanset at den er digital - til at hænge sammen.