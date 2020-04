Se billedserie Sofia Elena Hansen fra 0.D og de andre elever i klassen fik ikke kun brevet, som hun står med i hånden, fra børnehaveklasseleder Merethe Øwre undervejs i forløbet. Klasserådet havde også købt påskeæg og været rundt med disse sammen med alle de skolematerialer eleverne havde liggende i deres skuffer på skolen. - Jeg bliver rørt over alle de finurlige måder vores ansatte, elever og forældre forstår at gøre det ekstra der skal til for at det hele ikke bliver surt i surt, siger souschef Britta Thomsen. Privatfoto

Skole har lært meget af fjernundervisning

Slagelse - 13. april 2020 kl. 08:21 Af Arne Svendsen

Skolegang hjemme foran computeren med læreren i den anden ende, klassekammeraterne på et chattråd og ofte forældrene ved siden af.

Det har været virkeligheden for lærere og elever på Antvorskov Skole de sidste tre uger.

Nu er der så udsigt til, at eleverne til og med 5. klasse kan komme i gang igen, og det glæder man sig til på skolen.

Souschef Britta Thomsen konstaterer, at den uvante fjernundervisning har krævet, at alle parter yder noget helt ekstraordinært.

- Men set med de positive briller, så har vi tvunget af omstændighederne fået en hel enestående mulighed for at lære en masse om alternative undervisningsformer, vi vil kunne få gavn af ikke bare i vores fremtidig undervisning, men også for de elever der i perioder kan have svært ved fysisk at møde op til undervisningen i deres klasse, skriver hun i en slags status til Sjællandske.

Her oplyses det, at indskolingen har skrevet små elektroniske bøger, så skolens e-reol rummer nu mere end 5000 titler med boganmeldelser, eventyr, dagbøger på engelsk, bøger om hvorfor vi holder påske, bøger om el-apparater i hjemmet og de første forårstegn i naturen samt bøger om tid og målinger i matematik.

Der er ligeledes lavet et væld af smukke Padlets. som er elektroniske opslagstavler med elevernes kreative design: flot klippede og tegnede bøger om Pippi og smukke gækkebreve med forårsblomster og gamle traditionelle rim.

Men at det i disse tider er vigtigt at føle sig som en del af et fællesskab, er også blevet mere og mere tydeligt, som dagene er gået, konstateres det.

- Klasserne har derfor fundet ud af at mødes på nettet til morgensang, bankospil og en lille snak om hverdagen. Ligesom de traditionelle fødselsdagsritualer er blevet oversat til virtuelle udgaver, for selvfølgelig skal elever fejres også i disse dage, skriver Britta Thomsen.

På mellemtrinnet er der oprettet kanaler på Skoletube, hvor eleverne har kunne lægge små film samt sende videohilsner til hinanden.

Der er blevet læst mange 1000 minutter i bøger lånt på elektroniske biblioteker, og 3. årgang har læst »Lille Virgil« og efterfølgende konkurreret i en elektronisk quiz.

Også på mellemtrinnet er det fysiske møde på skolen blevet erstattet af planlagte møder i Google Meet, hvor hele klassen eller grupper har kunne møde deres lærere og hinanden »ansigt til ansigt«.

I udskolingen er presset på elever og lærere bestemt ikke mindre, særligt ikke på 9. årgang, hvor eksamen synes lige rundt om hjørnet.

- Også her er der de sidste uger blevet eksperimenteret med nye undervisningsformer, og der er ingen tvivl om, at de unge mennesker har skrevet mere end nogensinde før, fortæller Britta Thomsen.

Eleverne skriver i elektroniske værktøjer, hvor lærerne kan læse med på sidelinjen og undervejs kan give feedback.

Men heller ikke mundtligheden og det fælles møde på klassen har været helt fraværende.

Klasserne har haft virtuel undervisning og de har løbende fremlagt deres arbejde, så det har været muligt at give feedback både fra lærer til elev, men også eleverne imellem.

Souschefen konstaterer også, at som tiden er gået, har lærernes fokus også rykket sig.

- Det er ikke længere nok med et fagligt læringsforløb i Meebook (den læringsplatform alle undervisningsforløb formidles i i Slagelse Kommune) og en opringning til de elever, der har været lidt længe om at komme i arbejdstøjet. Men der skal i den grad også arbejdes med at bibeholde en »vi-følelse«. Eleven er ikke alene hjemme foran computeren, men vi er der sammen, skriver Britta Thomsen.

Samtidig er det også blevet klart, at nogen af de elever der måske ikke gør så meget væsen af sig i hverdagen virkelig har fået mulighed for at vise nye sider af sig selv.

Nogen endda i en grad, så de har stået for implementeringen af nye IT løsninger både i forhold til kommunikation og regulære undervisningsværktøjer.

- At lave fjernundervisning er bestemt ikke noget vores lærere har lært på seminariet, men at være lærer er altid et job, hvor man må tilpasse sig, og det kan vi bestemt sige, at vores lærere har gjort, siger konsulent og matematiklærer i 9. B Mette Spodsberg, inden hun skal mødes med klassen til en sidste matematikundervisning inden påskeferien.

Fjernundervisningen har ikke kun trukket veksler på lærere og elever.

Også skolens forældre har gjort en kæmpe indsats for at få deres familieliv og arbejde passet sammen med skolens krav og opgaver.

- Vi har meget stor respekt for den kæmpe og anderledes indsats, vores forældre har ydet i de seneste uger, siger en stolt skoleleder Søren Ranthe, som dog glæder sig til, når hverdagen igen vender tilbage til en helt normal skolegang på Antvorskov Skole.