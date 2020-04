Skønhedsklinikken Kom-Ann i Slagelse har ligesom andre kosmetologer og frisører været lukket ned siden den 11. marts som følge af regeringens restriktioner mod coronavirus. Nu åbner de igen - men på halvt blus, siger klinikejer Ann B. Andersen. Foto: Carsten Lysdal

Skønhedsklinik starter stille op: - Sikkerhed er vigtigere end penge

I går måtte blandt andre frisører og kosmetologer landet over igen åbne op for kunder. Men i Slagelse ventede skønhedsklinikken Kom-Ann med at åbne til i dag. Det sker med særlige forholdsregler og færre kunder.

Manicure, massage og make-up. Listen over skønhedsbehandlinger er lang, og det samme var køen af kunder derfor, da landets frisører og kosmetologer i går igen kunne åbne.

Men i Slagelse ventede skønhedsklinikken Kom-Ann med at slå dørene op til i dag.

Mandagen blev således i stedet brugt til at sikre de rigtige rammer og ombooke kunder. Sidstnævnte bliver der nemlig færre af i den næste tid, siger klinikkens ejer, Ann B. Andersen.

- Jeg ville rigtig gerne have gang i hjulene hurtigst muligt. Det er klart. For det gør ondt økonomisk. Men det vigtigste er, at kunderne og mine ansatte føler sig trygge ved at komme her, og derfor starter vi stille op, forklarer hun til Sjællandske.

Færre kunder Ved genåbningen af klinikken vil der derfor fremover kun være to behandlere på arbejde ad gangen, ligesom der vil blive sat ekstra tid af til hver enkelt kunde, så der er tid til at gøre rent og spritte omgivelser af, inden den næste ankommer.

I sidste ende giver det mindre tid til at tage det samme antal kunder ind, som klinikken plejer. Artiklen fortsætter efter billedet...

Skønhedsklinikken Kom-Ann på Rosengade genåbner i dag, tirsdag. Men det bliver med særlige forholdsregler og færre kunder. Foto: Carsten Lysdal



Derudover må der kun være to kunder ad gangen i klinikkens venteområde, ligesom de ansatte under hele arbejdsdagen skal bære både mundbind, handsker og visirer.

- Når kunderne kommer ind i klinikken, bliver de også som det første bedt om at spritte fingrene af. Og de skal samtidig vænne sig til, at de skal ligge på en slags voksdug under deres behandling. Den kan vi nemlig nemmere gøre rent, når de går igen, fortæller Ann B. Andersen, der i starten havde overvejet at genåbne med kun én behandler ad gangen for at have endnu færre kunder i klinikken.

- Men presset er simpelthen for stort. Vi bliver kimet ned af kunder, der vil have en tid. Og det er både ved opkald, på SMS, på Facebook og på mail, forklarer klinikejeren.

Sikkerhed er vigtigst Selv om kunderne står i kø til en af klinikkens mange skønhedsbehandlinger, er flere dog også utrygge ved den tidlige genåbning, siger Ann B. Andersen.

"Jeg har haft kontakt til kunder under hele perioden, som fortæller, at de føler sig utrygge og spørger: Er det nu sikkert?"

Frisører og kosmetologer har ligesom store dele af Danmark været lukket ned siden den 11. marts som følge af regeringens restriktioner mod coronavirus.

Siden har det heddet sig, at de skulle holde lukket frem til den 10. maj.

Det var før, regeringen og et bredt flertal i Folketinget torsdag nat forhandlede en genåbningsaftale på plads, der gjorde det muligt at åbne før.

- Jeg har haft kontakt til kunder under hele perioden, som fortæller, at de føler sig utrygge og spørger: Er det nu sikkert? Og det må vi bare sørge for, at det er, siger ejeren af Kom Ann i Slagelse, der dog også har forståelse for, hvis nogle kunder, der for eksempel er særlig udsat, vælger at undvære kosmetolog i en tid endnu.

- Økonomisk ville det være bedst for os bare at hive så mange kunder ind som muligt. Men alt må ikke gøres op i kroner og ører, og sikkerhed er vigtigere end penge, slår Ann B. Andersen fast.