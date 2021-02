Skøjtebane klar til brug

Kulden har for alvor bidt sig fast - og meget tyder på, at den fortsætter et godt stykke tid endnu. Indenfor får radiatoren et hak eller to opad, og udenfor bliver isen på søerne tykkere og tykkere. Men indtil videre er der kun et enkelt sted i kommunen, som officielt er åben for skøjteglade mennesker, og det skyldes, at regnvandsbassinet ved det gamle stadion har en meget lav vandstand og derfor hurtigt fryser til is.