For et år siden besluttede byrådet i Slagelse, at der skal udvides på dagsinstitutionsområdet. Der er brug for mere plads. Der skal dog flere millioner kroner til, viser det sig.

Skød millioner ved siden af: Nu bliver byggeri af stor børnehave endnu dyrere

Det synes klart, efter at byggeriet, som totalrådgiver Bjerg Arkitektur har tegnet og rådgivet omkring sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører og VEGA Landskab, har været i såkaldt licitation. Altså har entreprenører kunnet byde ind på opgaven, og her er både firmaer som Georg Berg A/S, Niels Lien ApS og Thyholm Murer iblandt.

Den nye daginstitution i Jonslunden i Slagelses nordlige kant, der skal se dagens lys næste år, bliver ikke bygget som projekteret for de 18,8 millioner kroner plus moms, som byrådet har afsat.

