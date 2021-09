Hver gang et skilt forsvinder - som det er sket i Slagelse Kommune nu 80 gange siden årets start - koster det penge, men det kan faktisk også være farligt. I Assens Kommune har man erfaring med mærkning som tyverisikring. Noget, som også Slagelse Kommune i dag overvejer. Arkivfoto

Skilte for 100.000 kroner stjålet: Dette kan være løsningen

Intet mindre end 80 skilte i Slagelse Kommune er blevet stjålet siden årets begyndelse. En anden kommune, der længe har døjet med samme problem, forsøgte sidste år at mærke skilte. Måske en mulighed, siger entreprenørservice.

Slagelse - 09. september 2021 kl. 09:28 Af Fleur Sativa

De hænger af og til på for eksempel teenageværelset. Men skilte, der rigtigt hører til i trafikken, bør ikke bruges som pynt.

Det koster nemlig penge fra kommunekassen, hver gang et skilt bliver fjernet fra sin oprindelige plads. Sådan erfarer Slagelse Kommune det lige nu, efter de foreløbig har fået stjålet 80 skilte - alene dette år.

- Jeg har ikke nogen præcis opgørelse over det endnu, men jeg vil tro, at det er skilte for 80.000 til 100.000 kroner, siger Bo Andersen, der er souschef i kommunens entreprenørservice.

Det er ikke kun skiltene, der koster penge. Hver gang et skilt pilles ned, skal det nemlig sættes op igen. Det vil sige, at kommunen også bruger penge på mandetimer. Men det er ikke det værste, siger Bo Andersen.

Kan være farligt - Man risikerer, at nogen kommer galt af sted. Det er ikke kun vej- og bynavne, der stjæles, men også skilte, der oplyser om eksempelvis en fartgrænse eller et vejarbejde, forklarer han.

Med andre ord kan det altså være decideret farligt at pille skilte ned for sjov. Artiklen fortsætter efter billedet...

Alligevel er det noget, som flere af landets kommuner døjer med. For eksempel Assens Kommune, som er indehaver af det populære Snave-skilt, der er kendt fra Polle Fiction (film fra 2002, red.) og de populære Sonofon-reklamer med netop Polle fra Snave i hovedrollen.

Sidste år fik kommunen nok og tyverisikrede skiltene i håbet om at komme de mange tyverier til livs.

I dag er skiltene derfor mærkede, så man kan læse, at de tilhører Assens Kommune. Og derudover er der placeret et særligt mærkat på skiltene, som fortæller at de er dna- og tyverisikrede samt CE-registrerede.

Lige præcis dén mulighed har man også overvejet i Slagelse Kommune, siger Bo Andersen til Sjællandske.

- Der er forskellige måder, man kan mærke skiltene på, og vi er ved at overveje, hvilken effekt det vil have, hvis vi gør det, forklarer han.

Beskeden - men dog bedste - effekt Erfaringen har - som nævnt - Assens Kommune. Men ifølge Freddy Nielsen, der er leder af kommunens Entreprenørgård, kan han ikke komme med opløftende nyt, når det kommer til effekten.

Den er nemlig beskeden, vurderer han. Men da det ikke koster kommunen ret mange penge at mærke skiltene, er ordningen fortsat.

"Der er måske enkelte, der dropper at løbe med skiltet, hvis de kan se, at det tilhører kommunen."

- Freddy Nielsen, leder af Entreprenørgården i Assens Kommune - Freddy Nielsen, leder af Entreprenørgården i Assens Kommune - Der er måske enkelte, der dropper at løbe med skiltet, hvis de kan se, at det tilhører kommunen. Så er det måske ikke lige så sjovt at have hængende, siger Freddy Nielsen, der tror, at de fleste stjålne skilte hænger rundt omkring i de private hjem.

Kun to gange, siden han fik sin nuværende stilling i 2007, har han oplevet, at stjålne skilte er kommet tilbage. Engang fandt politiet et skilt på bagsædet af en bil, og en anden gang ringede en kvinde med dårlig samvittighed, efter hun havde købt skiltet på et loppemarked.

- Det her (mærkningen, red.) er den bedste løsning indtil videre, og vi har efterhånden prøvet alt, fastslår Freddy Nielsen.

Handler om metallet I Slagelse Kommune frygter Bo Andersen, at der også er mere seriøse skiltetyve på spil, der ikke stjæler for sjov.

De 80 skilte, der er stjålet i år, er rekordmange. I hvert fald i den tid, hvor han har været i entreprenørservice.

- Jeg tror ikke kun, at det er teenagere eller andre, der synes, at det er sjovt. Jeg tror, at det er nogen, der tager skiltene og bruger dem på en måde - for eksempel smelter dem om, siger han.

- Det er metallet, det handler om. Det er jeg sikker på, uddyber Bo Andersen.