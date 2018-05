Se billedserie Tina og Kim Spanggaard, da de tiltrådte som forpagtere i efteråret 2015. Foto: Carsten Lysdal.

Skiftedag i Sommerlyst

Slagelse - 26. maj 2018 kl. 12:53 Af Helge Wedel

Det nuværende værtspar Tina og Kim Spanggaard ønsker at stoppe. Dato ikke sat på. Alle forudbestillinger gennemføres, mens der ventes på den rette nye forpagter.

I efteråret 2015 tiltrådte Tina og Kim Spangaard som forpagtere i »Den Gamle Jagtkro« - restaurant Sommerlyst midt i Korsør Lystskov. Nu har parret meddelt ejeren af det over 152 år gamle historiske sted, at de ønsker at stoppe, fordi de ønsker mere fritid og tid til familien.

Dato er der ikke sat på, og alle forudbestillinger gennemføres.

- Vi har ikke sat dato på, hvornår vi stopper. Vi ønsker at stoppe, når den rigtige afløser er fundet, for det er vigtigt for Kim og jeg, at den rigtige til jobbet bliver fundet først, inden vi sætter dato for et forpagterskifte. På den måde sikrer vi vores mange gode kunder og de aftaler, der er indgået, siger Tina Spanggaard,

- Vi er Tina og Kim dybt taknemlig for deres store arbejde, og vi er rigtig glade for, at kunder og samarbejdspartnere ikke kommer til at mærke, vi skifter forpagter. Kort sagt, vi har været her mere end 150 år, og vi vil også være her i de næste 150 år, siger Allan Hessel fra fugleskydningsselskabet.

Han glæder sig også over, at Sommerlyst er inde i en særdeles positiv udvikling med stadig flere aktiviteter - blandt andet en årlig revy, hvilket giver stigende omsætning.

Den årlige forpagtningsafgift er 160.000 kr. inklusv bygningsvedligeholdelse ude, delvist inde, samt på faste installationer. Depositummet er på et halvt års forpagtningsafgift.