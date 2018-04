Skib havde mærkelig sejllads: Fuld kaptajn anholdt

Klokken 23.26 fik Sydsjællands og Lolland Falsters Politi en melding om, at der i Storebælt ud for Korsør sejlede et skib, hvor man havde en mistanke om, at kaptajnen kunne være påvirket.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, Anders Mikkelsen til sn.dk.

- Vi får en anmodning fra Forsvarets Operationscenter om at gå om bord på et skib, der sejler i sejlrenden i Storebælt, fordi man synes, at skibet har en mærkelig sejlrute og sejlads, siger Anders Mikkelsen til sn.dk.

I den forbindelse får Søværnet skibet til at lægge for, så politiet kan komme om bord på skibet.

- Vi får testet kaptajnen, der er russisk, og det viser sig, at at hans promille er over det tilladte. Vi får ham derfor anholdt, og der skal i løbet af i dag tages stilling til, hvad han skal sigtes for, siger vagtchefen.

Skibet, der fortsat lægger til anker ud for Korsør, sejlede under portugisisk flag.