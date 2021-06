Det bliver her ved Ndr. Ringgade, at Slagelse får et nyt skattecenter.

Skattevæsnet får flere muskler: Goddag til 125 arbejdspladser i Slagelse

- Det er simpelthen bare så godt. Det understreger, at vi er en central by og kommune. Man skønner, at vi kan tiltrække den arbejdskraft, der skal til, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Medarbejderne, der kommer til at tælle 125 lokalt, skal være med til at sikre, at der sættes ind over for dem, der bevidst bryder reglerne, og at de, der ønsker at følge reglerne, får den hjælp og vejledning, de behøver.