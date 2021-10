I går, onsdag, blev der afholdt valgdebat på Stillinge Skole med besøg fra seks ungdomspolitikere. For i dag, torsdag, skal eleverne sætte deres kryds ved det parti, de er mest enige med. Nikolaj Bjørk Christensen (th.) stiller op som byrådskandidat for Venstre i Slagelse Kommune. Tidligere har han været formand for Venstres Ungdom og håber, at flere unge vil interessere sig for politik. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Skattebetalt skolemad og strengere straf: Elever skal i stemmeboksen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skattebetalt skolemad og strengere straf: Elever skal i stemmeboksen

Ud af i alt 20 mærkesager har elever fra 8. og 9. klasse fra Stillinge Skole fokuseret på tre til dette års landsdækkende Skolevalg. Det var således på baggrund af disse, at skolen i går inviterede elever og ungdomspolitikere til debat. Og i dag skal krydset sættes.

Slagelse - 14. oktober 2021 kl. 11:37 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Jeg synes, jeg er blevet meget klogere.

Sådan siger 14-årige Silke Elsborg, der går i 8.A på Stillinge Skole lidt udenfor Slagelse og har deltaget i det tre uger lange undervisningsforløb Skolevalget 2021. Og det er heldigt, at hun har det sådan.

I dag slutter forløbet nemlig med et fiktivt valg, hvor danske skoleelever i 8., 9. og 10. klasse kan sætte kryds ud for det parti, de er mest enig med.

At Silke Elsborg føler sig godt klædt på skyldes således blandt andet, at Stillinge Skole som en del af skolevalget i går inviterede elever og lokale ungdomspolitikere til debat om de tre mærkesager, som skolen har valgt at fokusere på:

Skattebetalt skolemad, hårdere straf for voldsforbrydelser og afkriminalisering af stoffer.

Vigtigt med demokratisk dannelse Alle tilmeldte skoler til Skolevalget 2021 har haft mulighed for at vælge mellem i alt 20 politiske mærkesager, og selv om Stillinge Skole altså kun har kunnet fokusere på tre, har det skubbet til elevernes generelle politiske interesse.

Det fortæller klasse- og samfundsfagslærer, Lene Correll. Artiklen fortsætter efter billedet...

Silke Elsborg år i 8.A på Stillinge Skole. Under Skolevalget 2021 mener hun, at hun er blevet både klogere og mere nysgerrig på politik. Foto: Anders Ole Olsen

- Det her med at engagere sig i noget, der også påvirker deres hverdag - også på sigt - det har vakt en stor interesse. Det, jeg også hører fra mine tidligere elever, det er, at de kan huske Skolevalget, og at det er noget, de tager med sig - også mange år fremover, siger hun. Til debatten på Stillinge Skole onsdag deltog ungdomspolitikere fra seks partier.

Skolevalget 2021 Det er fjerde gang, at DUF, Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet afholder Skolevalg. Første gang var i 2015. Til det fiktive valg kan der stemmes på 12 forskellige ungdomspartier om 175 fiktive pladser i Folketinget.

Men også byrådskandidat Nikolaj Bjørk Christensen, tidligere næstformand i Venstres Ungdom, var med.

- Burde du ikke være ude at snakke med nogen, der kan sætte sit kryds til det rigtige kommunalvalg den 16. november, hvor det virkelig gælder?

- Jo, det burde jeg. Men noget af det vigtigste i et demokrati, det er også den demokratiske dannelse, og der er skolevalget virkelig fantastisk. Vi så til folketingsvalget i 2019 og til europaparlamentsvalget (samme år, red.), at de unge stemte markant mere, end de gjorde i 2015 og 2011 og længere tid tilbage. Og det er på grund af skolevalget, siger han.

Skal stemme igen Nikolaj Bjørk Christensen håber således, at eleverne vil tage interessen for politik med sig, når Skolevalget 2021 er slut. Og samtidig huske oplevelsen af at træde ind i en stemmeboks - så de gør det samme den dag, de er fyldt 18 år og stemmeberettigede.

"Hvis unge ikke stemmer, så har de ingen indflydelse (...)"

- Nikolaj Bjørk Christensen (V), byrådskandidat, Slagelse Kommune - Nikolaj Bjørk Christensen (V), byrådskandidat, Slagelse Kommune - Hvis unge ikke stemmer, så har de ingen indflydelse. Det kan vi se på Slagelse Byråd i dag: Gennemsnitsalderen er 56 år, og der sidder to ud af 31, der er under 45, forklarer han.

Om eleverne fra Stillinge Skole vil stille sig i stemmeboksen igen, når de er fyldt 18 år - eller endda selv stille op i politik - kan kun tiden dog vise.

Men spørger man 14-årige Sebastian Guldborg Goldbech, der går i klasse med 14-årige Silke Elsborg, er han lige nu helt sikker på, at han vil sætte sit kryds om fire år.

- Derfor er det også bare rigtigt fedt, at vi allerede nu får lov til at prøve at stemme, så vi ved, hvordan vi gør, når vi bliver voksne, fortæller han.

Omkring 80.000 elever fordelt på 750 deltager i år i Skolevalget. I Slagelse Kommune deltager 14 skoler, som i dag mellem klokken 12 og klokken 15 inviterer elever ind i stemmeboksen.

Når stemmerne er talt op, bliver resultatet af valget afsløret på direkte TV fra Landstingssalen på Christiansborg, hvor de politiske ungdomspartier er samlet.

14-årige Sebastian Guldborg Goldbech glæder sig til at stemme - også når det rigtigt gælder, den dag han er fyldt 18 år. Foto: Anders Ole Olsen