Til Korsør Skatepark hører en stor S-formet bowl, hvor en begejstret Thomas Zielinsky her ses med armene i vejret stående på toppen, hvorfra han glæder sig til at tage turen på skatebrædt. Foto: Thomas Olsen

Skatespecialist: Det bliver en af Danmarks bedste baner

Entreprenøren, skateeksperten og stifter af organisationen Wonders Around The World med formål at bygge skatebaner til børn i udviklingslande eller lande hærget af krig er 33-årige Joshua Fabrin. Netop nu er han med til at skabe Korsør Skatepark på hjørnet af Tårnborgvej og Kongebroen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her