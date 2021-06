Se billedserie Så er det bare med at komme af sted, hvad enten man er lille eller halvstor. Foto: Per Vagnsø

Skatepark var en succes inden indvielsen

Slagelse - 27. juni 2021 kl. 19:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

- Den gamle bane var bumlet, ødelagt og lidt kedelig. Her kan man få mere fart på og lave flere tricks.

Bedømmelsen af den nye skatepark på hjørnet af Kongebroen og Tårnborgvej er i top hos 10-årige William Kanstrup.

Ligesom mange andre har han været flittig bruger af banen, lige siden den åbnede, og sammen med en masse andre indehavere af for eksempel skateboard, løbehjul eller BMX-cykler var han og kammeraterne også med, da Korsør Skatepark blev officielt indviet lørdag.

- Det er meget fedt, at det ikke koster noget, når den er så vild, lød det fra 12-årige Magnus Kaehne.

For de voksne i foreningen Korsør Skatepark er det et langt, sejt træk, der nu er mundet ud i en bane, som de mener kan skabe en ny form for unge-turisme i byen. De fortæller, at unge fra det meste af Vestsjælland allerede har prøvekørt banen, og på indvielsesdagen fik foreningen med Thomas Zielinski i spidsen stor ros af formandne for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Andersen (S):

- Det er pragtfuldt, at vi har haft ihærdige ildsjæle til at forny den 15 år gamle bane. Den nye bane er i absolut topklasse, og jeg håber, at skatere andre steder vil sige: Dén skal vi bruge. Tillykke og rigtig meget held og lykke, lød det blandt andet fra udvalgsformanden, inden han med hjælp fra et par af de unge klippede den obligatoriske, røde tråd.

Fire år undervejs Thomas Zielinski sagde, at han både var rørt og pavestolt.

- Det er en sand fornøjelse at se, hvor meget parken allerede bliver brugt. Det har taget over fire år at nå i mål, og til alle dem, der sagde, at det ikke ville lykkes: Se bare her, sagde han og tilføjede, at ting kan ske, hvis man tror på det.

Banen er åben døgnet rundt men altså ikke altid med musik, drikkevarer og pølser som ved indvielsen.