Skatepark måske tættere på første spadestik

Slagelse - 03. marts 2020 kl. 11:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

386.250 kroner. Så meget er det lykkedes at indsamle i fondsdonationer til en ny skatepark i Korsør, siden ildsjælen Thomas Zielinski i 2017 fødte idéen til projektet.

På Tårnborgvej ligger nemlig i øjeblikket et eksisterende anlæg, der har revnet og ødelagt asfalt. Det resulterer i huller, der gør det svært og sågar farligt at skate i området.

De 386.250 kroner er derfor langt fra nok til at udbedre skaderne. I alt kræver det 2.040.422 kroner at opføre et nyt betonlæg, der kan erstatte det i alt 900 kvadratmeter store område med nedslidt asfalt.

Et beløb, der selv plusset med de 666.666 kroner, som kommunens kultur- og fritidsudvalg allerede i september 2018 besluttede at afsætte til projektet, kun er spinkle udsigter til at nå.

Men nu vil samme udvalg tage stilling til, om man vil smide de sidste penge efter projektet. Det sker i dag, tirsdag, når der afholdes udvalgsmøde.

- Hvis politikerne siger ja til at bevilge midlerne, skal det først færdigbehandles i byrådet, men det vil være et kæmpe skulderklap, hvis udvalget i morgen støtter projektet, forklarer Thomas Zielinski, som allerede i 2019 håbede på at kunne sætte det første spadestik.

Sådan gik det imidlertid ikke. Og jorden under neglene lader vente på sig lidt endnu. Men uanset den politiske opbakning i morgen og den senere beslutning i byrådet den 23. marts, så vil der blive opført en ny skatepark i Korsør.

Det understreger Thomas Zielinski, der er gået ind i projektet med en usædvanlig stålfast vilje.

- Når jeg siger A, så siger jeg også B. Altid. Jeg skal have udtømt alle muligheder, før jeg kaster håndklædet i ringen, og sådan bliver det også i forhold til skateparken, fastslår han.

- Så hvis udvalget ikke kan bevilge de sidste penge, så vender vi situationen og ser på de penge, vi har, og hvad vi kan bygge for dem. Det bliver i langt mindre skala, men hvis det ikke kan være anderledes, må det være sådan. Lidt er bedre end intet, mener Thomas Zielinski.

Flere af fondsdonationerne, der allerede er indsamlet, er nemlig knyttet op på krav om udbetaling senest i 2020. Derfor forventer den lokale ildsjæl at kunne begynde arbejdet med den lokale skatepark omkring sommerferien, så det står færdigt i uge 42.

- Det er ambitiøst. Men det har projektet hele tiden været, siger Thomas Zielinski.

Selv om der har været bred lokal opbakning til opførelse af en ny skatepark, har arbejdet med at indsamle fondsdonationer nemlig været besværliggjort af, at kommunen ejer grunden på Tårnborgvej.

Flere fonde udtrykker således, at en anlægsopgave med en kommunal projektejer er et kommunalt ansvar.

I alt er det siden 2017 derfor »kun« lykkedes at få aftaler i hus med fire fonde, der har ønsket at støtte projektet økonomisk. Herunder Trelleborg Fonden, Den Nationale Platform for Gadeidræt, Brand af 1848 Fond og Landudvikling Slagelse.

På egen hånd har foreningen desuden indgået en aftale med Føtex Korsør om, at alt doneret pant i perioden fra september 2019 til og med september 2020 går ubeskåret til foreningens aktiviteter. Noget, der bevidner om den lokale opbakning.