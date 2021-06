Skatepark indvies

Se billedserie Smuk skatepark i solnedgang. Lørdag finder den officielle indvielse sted med taler, opvisning, pølser, sodavand og øl. Privatfoto

Opvisning af dygtige københavnere, taler med efterfølgende både vådt og tørt markerer den officielle indvielse. Korsør Skatepark planlægger skateskole. Flere skraldespande på vej.

Slagelse - 22. juni 2021

Siden begyndelsen af juni har man døgnet rundt kunne prøve sine balanceevner af på hjul sat på eksempelvis skateboard, løbehjul eller BMX-cykel, men først på lørdag den 26. juni mellen klokken 14 og 17 indvies skateparken i Korsør - af kendere vurderet som en af Danmarks bedste.

Det fremgår ikke af pressemeddelsen fra kommunen, om indvielsen omfatter andet end taler og opvisning af dygtige skatere fra København, men mon ikke også en pølsevogn og en øl/sodavandsvogn bliver en del af festlighederne?

Der bliver taler af formand for kulturudvalget Jørgen Andersen (S) og Thomas Zielinski, ildsjæl og formand fra foreningen Korsør Skatepark.

Sidstnævnte fortæller, at skateparken i den grad har trukket de unge til sig.

- Mange kommer lige og kigger, og næste gang kommer de med et skateboard eller løbehjul, siger Thomas Zielinski. Han bemærker samtidig, at et fåtal af de unge ud over balancen også lige skal træne brugen af skraldespande, så skatebanerne holdes fri for slikpapir og andet emballage.

- Jeg ved, der kommer flere skraldespande op, så det burde ikke være et problem at holde banerne fri for skrald, med mindre det er de unges eller deres forældres indstilling, den er gal med, siger Thomas Zielinski.

Skateskole Skateformanden fortæller, at foreningen efter sommer er klar med egentlige skateskoler med tilbud om undervisning på de skrå cementsider - herunder besøg på andre skatebaner for medlemmer af foreningen.

Idéen til at forny den oprindelige meget nedslidte skateparken blev født i foråret 2017. Og tre år efter var pengene skaffet via støtte fra Trelleborgfonden i samarbejde med Sydbank, Landudvikling Slagelse, Brand af 1848 fond, Nordea fonden, Den Nationale Platform for Gadeidræt og Slagelse Kommune.

Kulturudvalgsformand Jørgen Andersen glæder sig over, at den nye skatepark giver flere børn og unge mulighed for at udfolde sig og være fysisk aktiv, ligesom skateparken har skabt mere liv i området.