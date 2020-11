Se billedserie Lørdag den 12. september tiltrak Gadeidrættens Dag omkring 100 børn og unge til Solens Plads. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Skateildsjæl håber på sikring af gadeidræt

Ved årsskiftet er de 30 mio. kroner doneret af Nordea-fonden til brug for gadeidræt i seks år brugt. Den lokale skate- ildsjæl Thomas Zielinski håber på permanent sikring af gadeidrætten via landspolitikerne og udlodningsmidlerne. Snart byggestart på Korsør Skatepark

Slagelse - 20. november 2020

Lige fra småbeløb fra puljen »søm og skruer« til større støtte for dags-arrangementer med gadeidræt for børn og unge har »Den nationale platform for gadeidræt« nu i snart seks år fået vist og mange steder i Danmark etableret et alternativ til et stillesiddende børneliv bag en computerskærm med tilbud som street basket, skatebord, parkour, løbehjul og streetdance. Typisk selvorganiseret af de unge med en uformel og social sammenhæng.

Det er 30 mio. kr. fra Nordea-fonden, der har gjort gadeidrætten mulig. Men ved årsskiftet er de seks år gået og pengene er brugt. I Korsør frygter skateildsjælen Thomas Zielinski,at »Den nationale platform for gadeidræt« helt må lukke.

- Der vil være rigtig ærgerligt med en lukning. I Korsør har vi set mange gode eksempler på, hvad gadeidræt gør for de unge, siger Thomas Zielinski.

Han hæfter sig ved, at det også har været nemt at søge og få penge fra »Den nationale platform for gadeidræt«.

- Der er eksempelvis en pulje, der hedder »søm og skruer«, hvor det er nemt at få hjælp fra, når man selv vil bygge ramper - enten permanent eller til at flytte rundt med, siger Thomas Zielinski.

Landspolitikerne Han håber meget, at politikere på Christiansborg får øje på eller bliver gjort opmærksom på, hvor vigtig det er fortsat at støtte gadeidrætten i Danmark.

- Nordea-fonden har skubbet noget meget vigtig i gang, som fortjener at fortsætte. I bedste fald via fast støtte fra udlodningsmidlerne, der er styret fra Christiansborg, siger Thomas Zielinski.

- Gadeidræt har brug for støtte og midler til at forsætte den nuværende udvikling for udsatte boligområder, selvorganiseret idræt, foreninger, frivillige og ildsjæle rundt om i hele det danske land, som er sket de seneste seks år med Nordea-fondens støtte. fastslår Thomas Ziellinski.

Korsør Skatepark Han understreger samtidig, at udløbet af sponsoratet fra Nordea-fonden og en mulig lukning af »Den nationale platform for gadeidræt« på ingen måde bringer byggeriet af Korsør Skatepark i fare. Et byggeri til samlet et par millioner kroner. Det er det nuværende meget nedslidte skateområde på hjørnet af Tårnborgvej og Kongebroen over for Rema 1000, der bygges om til et moderne skateområde.

Sjællandske har tidligere skrevet, at byggeriet går i gang i år. Indvielsen af Korsør Skatepark ventes at kunne ske til foråret næste år.