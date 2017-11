Radikale Venstre, DF og Venstre udeblev fra møde hos LA?s Villum Christensen torsdag aften. John Dyrby Paulsen (S) mener dog at have aftale på vej - angiveligt også med Dansk Folkeparti. Her er det spidskandidat Ann Sibbern, som også bejler til borgmesterposten. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Skal sikre Dyrby bredt flertal: Men DF forhandler også med Venstre

Slagelse - 24. november 2017 kl. 07:34 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et krav skiller ifølge den socialdemokratiske spidskandidat i Slagelse, John Dyrby Paulsen, ham og Socialdemokratiet fra at sikre sig et bredt forlig og dermed borgmesterposten.

Læs også: Dyrby et krav fra borgmesterposten

Og det er angiveligt et krav, Dansk Folkeparti stiller. Radikale Venstres Troels Brandt bakker tilsyneladende ikke længere op, så for at ikke Liberal Alliance skal levere det afgørende mandat - som de afviser at give - skal Dansk Folkeparti med i folden.

- Jeg er optimist og tror fortsat på et bredt forlig med mig som borgmester, sagde John Dyrby Paulsen torsdag aften for rullende kameraer, efter at han, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance havde forhandlet i Villum Christensens stue - efter sigende med Dansk Folkepartis fire mandater på afstand.

Går de alle sammen med til at pege på John Dyrby Paulsen, vil bare det flertal tegne sig for 20 mandater ud af byrådets 31.

Men det ene krav, der skiller, er vist en tolkning, som i hvert fald ikke Dansk Folkeparti er enig i, lyder det fra spidskandidat Ann Sibbern. Dansk Folkeparti er ikke købt.

Hun fortæller sent torsdag til Sjællandske, at der ikke ligger en aftale med John Dyrby Paulsen som sådan, og at partiet stadigvæk også forhandler med Venstre og Radikale Venstre.

- Vi taler med forskellige partier og forhandler stadig med Venstre og Radikale Venstre, siger hun.

Forhandlingerne fortsætter i dag fredag.

