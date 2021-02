En Facebook-gruppe for patienter og pårørende, der kender til fejlbehandling på Slagelse Sygehus, har hurtigt fået knap 100 medlemmer. Sygehuset må nu for anden gang på en uge beklage for fejl, men lover, at der er strammet op.Screenshot: Facebook

Skal ikke ske igen: Sygehus strammer op efter - endnu en - alvorlig fejl

To-årige Oliver fik ikke lagt nødvendigt plasterstræk i tide, da han brækkede lårbenet i november. Hans historie, der indebærer at have fået varige mén, har i dag fået Slagelse Sygehus til at ændre procedure.

Slagelse - 19. februar 2021 kl. 08:06

Oliver er bare to år og burde løbe rundt og lege som andre børn. Men før han kan komme til det, er han nødt til at gå til intensiv genoptræning med sit højre ben to gange om ugen. Og håbe på det bedste. Efter han i november blev indlagt på Slagelse Sygehus med et brækket lårben, fik han nemlig ikke i tide lagt det plasterstræk, der ellers skulle holde bruddet på plads, mens det helede.

