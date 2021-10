En enig bestyrelse i Fonden Roskilde Vandrerhjem indgik en aftale med Jens Müller (mf.) om forpagtningen af Danhostel Roskilde fra 1. januar 2022. Foto: Foto: JJ Kommunikation

Skal forpagte vandrehjem: Tidligere kulturminister hjælper med

Efter fire år i front for Destination Sjælland rykker den afgående direktør Jens Müller hjem til Roskilde, hvor han skal være forpagter for Danhostel Roskilde fra 1. januar 2022. Til at hjælpe med sparring har han allieret sig med tidligere kulturminister og ekskæreste Joy Mogensen (S).

Slagelse - 04. oktober 2021 kl. 12:19 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

Siden 2017 har Jens Müller stået i spidsen for Destination Sjælland - et tvær-kommunalt selskab ejet af Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner. Men nu, efter fire år i spidsen for udviklingen af turismen og markedsføringen for det vestsjællandske område, takker han af.

Jens Müller, der også tidligere har været turistchef og direktør for Roskilde Erhvervsforum, vender nu tilbage til Roskilde. Denne gang som forpagter for Danhostel, hvor han skal sikre videreudviklingen af vandrerhjemmet, der ligger ved Roskilde Havn.

- Man kan godt flytte mig ud af Roskilde, men man kan ikke tage Roskilde ud af mig. Vandrerhjemmets fysiske placering og omgivelserne er helt unikke. Det scorer alene topkarakter i beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed, siger Jens Müller.

Til at hjælpe sig har Jens Müller allieret sig med tidligere kulturminister og ekskæreste Joy Mogensen (S), som også har investeret i en mindre andel af selskabet.

- Joy har valgt at indgå som partner i selskabet, fordi hun fortsat føler en stærk tilknytning til Roskilde. Den har hun blandt andet mulighed for at vise gennem et partnerskab. Hun bliver samtidig min sparringspartner og inspirator, siger Jens Müller.

Tilbage står Destination Sjælland og afventer en proces for, hvornår og hvordan den nye direktør skal findes, mens bestyrelsen samtidig har udsigt til en stor udskiftning ved årsskiftet.

Speciel situation Ifølge den konstituerede formand for Destination Sjælland, Lis Tribler (S), er det en trist situation for turismeselskabet, at Jens Müller hiver teltpælene op.

- Det er jo en lidt speciel situation, og vi er selvfølgelig kede af, at han (Jens Müller, red.) får nye græsgange. Men vi ønsker ham naturligvis alt det bedste fremover, siger hun.

Lis Tribler overtog formandsposten fra Kåre Dyvekær, der var valgt for erhvervet i Odsherred Kommune, efter at byrådet i Odsherred besluttede at trække sig fra det tvær-kommunale samarbejde i december sidste år på grund af en række kritikpunkter fra kommunens økonomiudvalg.

Lis Tribler peger på, at der lægger en fremtidig udfordring i forhold til at sikre en ny bestyrelse og en strømlinet proces for den kommende ansøgningsrunde, når direktørposten igen skal besættes efter 1. januar 2022.

- Den 14. oktober afholder vi bestyrelsesmøde og der skal vi drøfte processen fremadrettet, siger formanden til Sjællandske.

Hun oplyser samtidig, at bestyrelsen, der sættes af byrådene, bliver udskiftet efter den 1. januar 2022. Hun opfordrer til, at det bliver den fremtidige bestyrelse, der står for ansøgningsrunden til direktørposten.

- Vi sigter på en god overgangsperiode fra slippet af Jens. Derfor vil jeg også opfordre til, at det bliver den nye bestyrelse, der står for rekrutteringen, fortæller hun til avisen.