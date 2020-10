Skævt spadestik er udsat

Det varer længere end planlagt, før de skæve boliger på tegningen her bliver til virkelighed. Illustration: Slagelse Boligselskab

Slagelse - 06. oktober 2020 kl. 09:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Onsdag i denne uge skulle første spadestik til byggeriet af ni såkaldte skæve boliger nord for Rosenkildeparken i Slagelse være taget. Det bliver det ikke. Først skal Slagelse Boligselskab og den entreprenør, der har givet det billigste tilbud på at bygge, finde ud af, hvordan projektet kan skrues sammen inden for det beløb, der er til rådighed.

Den samlede anskaffelsessum for de ni boliger, der skal hedde Nordlunden til hjemløse og andre, socialt udsatte, var sat til lige godt otte millioner kroner fordelt på realkreditlån og et tilskud på 3,8 milllioner kroner fra Transport- og Boligministeriet, som Slagelse Kommune stiller garanti for.

Slagelse Boligselskab havde sendt invitationer ud til første spadestik på byggeriet, men foreløbig må spaden blive i sit redskabsskur.

Boligselskabet fik tre tilbud på opgaven, men det billigste tilbud var også for dyrt.

- Nu skal vi forhandle med den entreprenør, der har givet det billigste tilbud. Vi skal være sikre på, at vi har et økonomisk grundlag, siger direktør Arne Juul, Slagelse Boligselskab.

På spørgsmålet om, hvor stort det økonomiske gab er, svarer han:

- Det er i en størrelsesorden, så det kræver udskydelse af første spadestik.

Boligselskabets direktør tilføjer, at den økonomiske udfordring ligger over det mere normale 10-15 procent.

Arne Juul understreger, at det gælder om at holde fast i, at der skal være ni boliger, og hvis der skal skæres i projektet, bliver det eventuelt i udearealerne.

Han satser på, at det økonomiske problem ikke fører til lang udsættelse af byggeriet.

- Vi håber helt afgjort at have økonomien endeligt på plads inden udgangen af oktober. Boligerne skulle være færdige 1. april næste år, og det her kan godt skubbe det i hvert fald en måned, siger Arne Juul.