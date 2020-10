Alt tyder på, at de skæve boliger er på vej, men der er ikke enighed om løsningen med at droppe fælleshus til gengæld for en ekstra bolig, og der er kritik af Slagelse Boligselskab.

Skæve boliger til hjemløse er omdiskuterede

Økonomiudvalg anbefaler løsning med ni boliger overfor byråd. Flere er dog betænkelige ved at droppe fællesbolig, og tre partier kritiserer Slagelse Boligselskabs ageren i sagen.

Slagelse - 21. oktober 2020 kl. 13:03 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

De såkaldt skæve boliger til hjemløse på Nordlunden ved Rosenkildeparken kom endnu et skridt nærmere spadestikket på økonomiudvalgets møde mandag.

Den endelige godkendelse skal dog først ske på byrådsmødet næste mandag. Her tyder alt på, at det vil blive vedtaget, at man bevilger 1,6 millioner kroner ekstra, bygger ni boliger istedet for otte og til gengæld ikke reserverer en bolig til fællesbolig.

Det vil betyde, at en deponeringsforpligtelse for kommunen på en million kroner bortfalder, og samtidig vil man kunne efterkomme den øgede efterspørgsel i højere grad.

Der var tilslutning til denne beslutning på det seneste møde i udvalget for specialiserede borgerindsatser 14. oktober.

Udvalget ønskede, at der arbejdes med muligheder for at skabe og deltage i fællesskaber udenfor boligerne. Oplæg forelægges efterfølgende udvalget i god tid inden ibrugtagning.

Flere synspunkter Ved mødet i økonomiudvalget undlod Ann Sibbern (DF) og Jørgen Gruner (SF) dog at stemme, idet de ikke ikke kunne tilslutte sig nedlæggelse af fællesboligen. De manglede den socialfaglige begrundelse for at nedlægge denne.

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre udtrykte dyb utilfredshed med håndteringen af byggesagen fra Slagelse Boligselskabs side.

Venstre og Radikale Venstre udtrykte desuden bekymring for etablering af den 9. bolig. Det fremgår dog af beslutningen, at de er betrygget ved, at den kan tilbageføres til fælleshus, hvis det skønnes nødvendigt.

Til byrådsmødet ønskes en socialfaglig vurdering af etablering af den 9. bolig/opgivelse af fælleshuset, fremgår det af økonomiudvalgets beslutning.