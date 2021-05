Skærmene skal give både beboere og turister information om blandt andet arrangementer i kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: Skærme ved indfaldsveje byder velkommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skærme ved indfaldsveje byder velkommen

Fremover bliver bilister mødt af meterhøje informationsskærme, når de passerer byskiltet til Korsør, Skælskør og Slagelse.

Slagelse - 19. maj 2021 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

- Der er rigtig mange mennesker, som dagligt kører ind og ud af vores tre store byer. Derfor har vi politisk ønsket at få sat infoskærme op ved indfaldsvejene, så vi kan slå på tromme for de mange aktiviteter, som vi har i kommunen. Corona har været hård ved alle de begivenheder, som plejer at være i kommunen, og derfor er skærmene også en hjælpende hånd til at fortælle både borgere og turister om de ting, der foregår i kommunen nu, hvor vi er på vej mod en mere normal hverdag.

Sådan siger Villum Christensen (LA), udvalgsformand for erhvervs- og teknikudvalget, der håber, at borgere vil opleve, at indgangsporten til byerne nu får et mere moderne look.

Der er placeret otte informationsskærme i alt. Fire af dem er ved indfaldsvejen til Slagelse (Sorøvej, Kalundborgvej, Korsørvej og på Søndre Ringgade). Her er det dog kun skærmen ved Sorøvej som er i drift fra start.

De resterende tre skærme følger over de kommende par måneder, mens de øvrige fire skærme fordeler sig med to skærme ved Skælskør (Næstved Landevej og Slagelsevej) og to skærme ved Korsør (Skovvej og Tårnborgvej).

Byd ind Det er Slagelse Kommune, som har etableret og varetager driften af skærmene, og kommunen opfordrer nu foreningslivet til at byde ind med opslag til skærmene.

- Det er en meget synlig måde at reklamere for alle de gode arrangementer, som er rundt om i hele kommunen. Så vi håber, at foreninger, klubber, erhvervsforeninger, kulturinstitutioner og andre, der afholder arrangementer, vil bruge skærmene, så vi kan fortælle hinanden og tilrejsende om alt det, der foregår i kommunen, siger Niels Lassen, kommunikationschef i Slagelse Kommune.

De otte skærme kan styres individuelt, så man kan målrette informationerne til de byer, hvor det er relevant. Skærmene benyttes til oplysninger af almen nyttig karakter, for eksempel arrangementer, som er relevante for borgerne i kommunen.

Der må desuden godt kræves entre til arrangementerne.

I opstartsfasen er det gratis at få opslag på skærmene. Når der er kommet flere erfaringer med skærmene, vil der blive opkrævet betaling, der skal dække driftsudgifterne.

Hvis foreninger, klubber og andre arrangører ønsker mere information om annoncering på informationsskærmene, kan de kontakte Niels Lassen på e-mail: niell@slagelse.dk eller telefon: 29 31 71 31.