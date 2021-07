Mads Rasmussen var udsendt som soldat i Afghanistan, da han i 2009 blev offer for en vejsidebombe to dage efter sin 21 års fødselsdag. Men selv om hans familie ønsker, han skal hvile i fred, har hans gravplads på Sct. Mikkels Kirke i Slagelse flere gange været mål fra gravtyve. Flere pårørende til afdøde oplever det samme. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Skærer i hjertet: Mads blev bombet ihjel - nu stjæler gravtyve fra ham Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skærer i hjertet: Mads blev bombet ihjel - nu stjæler gravtyve fra ham

Flere borgere i Slagelse fortæller, at de gentagende gange har været udsat for gravtyveri. I 2009 mistede Hanne Lykke Rasmussen sin 21-årige søn Mads og har gennem årene oplevet, at der er stjålet adskillige ting fra hans grav.

Slagelse - 16. juli 2021 kl. 12:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Mads skulle for nylig være fyldt 33 år. Men da familien den 15. juni i år samledes for at fejre ham, skete det på Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. Her fik familien en øl hver, mens en øl blev hældt over Mads' gravsten. Som det er sket hvert år de sidste 12 år.

Den 17. juni 2009 dør Mads nemlig, mens han er soldat og udsendt til Afghanistan. Han og to andre soldaterkammerater kører i en bil, da de rammer en vejsidebombe. Kun to dage efter Mads' 21 års fødselsdag.

- Vi er ved hans gravplads hvert år både den 15., den 16. og den 17. juni. Vi vil ikke flage på hans dødsdag, så derfor tager vi flagene ned den 16., forklarer hans mor Hanne Lykke Rasmussen, der dog ikke er alene om at fjerne ting fra graven.

Adskillige gange i løbet af årene er der nemlig blevet stjålet ting fra pladsen, hvor Mads ligger begravet. Noget, der ikke bare skærer i en mors - men i hele familiens - hjerte, fortæller Hanne Lykke Rasmussen.

12 hjerter forsvundet Alligevel er familien til Mads ikke de eneste, der oplever at være udsat for gravtyveri. Flere borgere i Slagelse fortæller om oplevelser, hvor de har mistet blomster og genstande, som de har stillet til ære og som minde for dem, de har kær.

I Hanne Lykke Rasmussens tilfælde var det værste, da der blev stjålet 12 hjerter fra Mads' gravplads. Hjerterne var nemlig købt over tid, når familien havde været på ferie. Og hvert hjerte var købt særligt til Mads. Artiklen fortsætter efter billederne...

Sidste gang Hanne Lykke Rasmussen talte med sin søn Mads, var to dage inden hans død - på hans fødseldag den 15. juni 2009. Her snakkede de blandt andet om, hvorvidt han havde modtaget familiens sendte fødselsdagsgaver. I dag besøger hele familien ham hvert år på hans fødselsdag samt dødsdag. Privatfoto

Foruden årligt at besøge Mads' gravplads den 15., 16. og 17. juni, kommer Hanne Lykke Rasmussen hver fredag og og tænder lys ved hans grav. Og hver gang gør det ondt, hvis der er stjålet noget. Privatfoto.

- Han var min hjertedreng. Så det var faktisk bare derfor, at jeg altid købte et hjerte med hjem til ham. Men det er jo ikke noget, jeg bare kan gå i Bilka og erstatte, fortæller Hanne Lykke Rasmussen, der ikke forstår, at nogen kan finde på at stjæle fra nogens gravplads.

- Vi kalder det ikke Mads' gravplads. Vi kalder det Mads' have. Så jeg bliver rigtig ked af det. Hvordan kan man finde på at stjæle fra nogen, der ikke er her mere, spørger hun retorisk.

Gravsten sparket til En anden, der står med samme spørgsmål, er 58-årige Ruth Lecau. Hun kender til den følelse, som Hanne Lykke Rasmussen beskriver.

I 2017 dør hendes 56-årige mand nemlig af kræft. Så ligesom Mads ligger han i dag begravet på Sct. Mikkels Kirke i Slagelse.

Og også Ruth Lecau har her været udsat for gravtyveri, da både blomster, dekorationer og lanterner gennem tiden er blevet stjålet.

Men det er ikke det værste. For en dag, da hun kommer for at mindes sin afdøde mand, er gravstenen væltet. Eller rettere sagt sparket til, vurderer Ruth Lecau. Artiklen fortsætter efter billedet...

Historierne om gravtyve er mange og begrænser sig ikke til tyveri. 58-årige Ruth Lecau fandt en dag sin mands gravsten sparket til og er ikke i tvivl om, at det er ment som hærværk. Privatfoto.

- Godt nok er det ikke nogen kæmpestor gravsten, men det var helt tydeligt, at det var hærværk. Det var frygteligt at opdage, fortæller hun tydeligt berørt.

- Det betyder meget at have et sted, hvor man kan gå hen. Og hvor man kan sætte blomster. Men det ser man jo også: At de små kræmmerhuse, hvor folk normalt kan placere blomster, de pludselig er væk, uddyber hun.

»Jeg blev dybt ulykkelig« Ruth Lecau og Hanne Lykke Pedersen har begge flere gange spurgt ind til, om det er kirkens ansatte, der har fjernet blomster og dekorationer fra gravpladserne. Men det er det ikke, siger de.

- Jeg blev dybt ulykkelig over, at nogen går og stjæler på den måde. Og man er jo ulykkelig i forvejen. Nu var jeg så også bare rasende samtidig, siger Ruth Lecau.

Følelsen genkender 32-årige Pernille Thanning Olsen, der den 21. juni i år satte sin farmors urne i jorden på Sct. Mikkels Kirke. Her satte hun også samtidig en lille lerstensfugl. Den er nu væk. Artiklen fortsætter efter billederne...

Denne lille fugl skulle sidde ved Pernille Thanning Olsens farmors gravplads. Men også den er blevet offer for gravtyve. Privatfoto.

Den lille fugl pyntede og passede lige præcis til Pernille Thanning Olsens farmor, mener hun. Derfor gjorde det hende ked af det, da den var væk. I dag har hun kun dette billede som minde, men har købt en ny fugl. Den, håber hun på, får lov til at stå. Privatfoto.

- Den var meget i hendes stil. Så jeg ville gerne give hende den og stiller den derfor på hendes gravplads. Den har jo ikke meget værdi i kroner og ører sådan en fugl, men den betød noget for mig, da det var en gave til min farmor. Så jeg blev faktisk rigtig ked af det, da den var væk, fortæller Pernille Thanning Olsen, der derfor gik hjem og lavede et opslag om tyveriet på Facebook.

Her gik det op for hende, at hun langt fra stod alene.

Må nøjes med blomster - Jeg er forbavset over, hvor mange der fortæller, at de har oplevet det samme. Det burde jo ikke ske, fortæller Pernille Thanning Olsen.

I dag har hun købt en ny fugl, som hun har tænkt sig at male i forskellige farver og måske skrive »farmor« på, før hun igen placerer den på gravstedet i Slagelse.

"(...) det er jo bare superærgerligt, hvis det skal være sådan."

- Pernille Thanning Olsen - Pernille Thanning Olsen - Det bliver den helt sikkert ikke særligt køn af. Men så er den måske mindre attraktiv at stjæle, vurderer Pernille Thanning Olsen.

- Hvis den bliver stjålet igen, vil jeg ikke blive ved med at bruge penge på det. Så vil jeg nøjes med at stille blomster en gang imellem. Men det er jo bare superærgerligt, hvis det skal være sådan, uddyber hun.

Og den holdning er hun ikke alene om at have.

Hver fredag tænder Hanne Lykke Rasmussen og resten af familien lys for Mads. Og her er det hårdt, hver gang ukendte gerningspersoner har stjålet noget. Selv, hvis det »bare« er blomster.

- Vi savner ham jo stadigvæk. Selv om det er 12 år siden. At miste på den måde er ikke noget, jeg vil ønske for min værste fjende, fastslår Hanne Lykke Rasmussen.