Skælskørs seniorer spiste sammen

Her fik de 200 gæster serveret svinefilet og flødekartofler af 25 frivillige fra de to organisationer bag arrangementet.

- Vi har holdt arrangementet for at sætte fokus på ensomhed - det er et enormt stort tabu - faktisk oplevede vi, at der var enkelte, der meldte afbud til arrangementet, da de fik at vide, at det handlede om ensomhed, fortæller Mogens Johansen.