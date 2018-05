Se billedserie Den nye hjemmeside er blevet til i tæt samarbejde mellem Skælskør Bykontor - her repræsenteret ved Ditte Hvas og Torsten Bo Jørgensen sammen med Skælskør Erhvervsforening, der på billedet er repræsenteret af formand Pia Kimer Jacobsen, samt Hass Olsen her ved Marianne Hyldig Jakobsen. Foto: Mette Kjær Nielsen

Skælskørs nye, samlede website er gået i luften

Slagelse - 31. maj 2018

www.skonne-skaelskor.dk - sådan skal man taste for at komme ind på Skælskørs nye hjemmeside. En hjemmeside, der samler to tidligere sider, nemlig Skælskør Bykontors gamle hjemmeside samt tiltaget Skønne Skælskør - under det fælles domænenavn www.skonne-skaelskor.dk

- Vi er nu klar til at relancere Skønne Skælskør. Med denne side vil vi rumme den brede fortælling om Skælskør på tværs af arrangementer, butikker, erhvervsliv, oplevelser, foreningsliv, attraktioner og ildsjæle, siger Torsten Bo Jørgensen, der er bestyrelsesformand for Skælskør Bykontor og tovholder på hjemmesideprojektet.

- Vi prøver at vise hele byens DNA, siger Torsten Bo Jørgensen.

Det er hensigten med den nye hjemmeside, at der skal være information og inspiration at finde, både for de, som allerede bor i Skælskør, de som overvejer at flytte til købstaden og til de mange turister, der gæster Solskinsbyen for en kortere eller længere periode.

Derfor er der meget forskelligartet information at finde på siden.

- Det har taget tid at lave den rigtige struktur for siden. Der har ikke været de store udfordringer - men det tager sin tid at finde ud af, hvad der skal være og hvor det skal være, siger Torsten Bo Jørgensen.

De seneste par uger har holdet bag hjemmesiden arbejdet intenst på at få de sidste ting på plads med indhold og struktur på hjemmesiden. Og her har der været en enkelt udfordring, der har givet udfordringer. Et af hjemmesidens vigtigste elementer er nemlig en ny begivenhedskalender, så man kan følge med i de mange arrangementer og aktiviteter, der finder sted i Skælskør. Kalenderen arbejder sammen med kultunaut, og skal gøre det nemmere for alle at lægge arrangementer i kalenderen, således at bykontoret blot skal godkende arrangementerne. Den skulle nu være oppe at køre, og derfor er Skønne Skælskør nu klar til at blive præsenteret for offentligheden - selv om der stadig vil blive foretaget små ændringer i den kommende tid.

Det er nu muligt - og Skælskør Erhvervsforening opfordrer på det kraftigste til - at det lokale erhvervsliv bakker op om hjemmesiden ved at annoncere.

Bag siden står Skælskør Erhvervsforening og Skælskør Bykontor i tæt samarbejde med Hass Olsen.