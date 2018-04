Direktør i Viminco, Morten Lassen, oplever stor interesse for den ledige stilling som Quality Assurance Specialist. Der er landet 112 ansøgninger i indbakken ? normalt kommer der mellem 10 og 20 til sådan en stilling. Pressefoto

Skælskør-virksomhed får 112 ansøgninger til én stilling

Slagelse - 06. april 2018 kl. 08:00 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

112 ansøgninger til én stilling i Skælskør. Det er, hvad der er indkommet til Vimencos indbakke, da man for nylig slog en specialiststilling op.

- Det er højst usædvanligt at få så mange ansøgninger for virksomheden. Normalt er der 10 til 20 ansøgninger til sådan en stilling, fortæller direktør i Viminco, Morten Lassen.

Den opslåede stilling er en Quality Assurance Specialist (QA), der skal sikre at kvaliteten af de lægemidler, der produceres hele tiden er af høj kvalitet.

- Jeg er meget overrasket over den store søgning, der har været til den ledige stilling. Jeg ved, at hele branchen skriger på QA´er, så der er masser af åbninger i hele landet. Men vi er rigtig stolte af, at der er så mange dygtige folk, der gerne vil arbejde på Viminco, siger Morten Lassen.

Han fortæller, at der ud af de 112 ansøgere er rigtigt mange kvalificerede. Derfor har Viminco valgt at invitere otte kandidater til samtale.

Normalt kommer der kun tre-fem ansøgere igennem nåleøjet til samtale. Stillingen er i skrivende stund blevet besat, men vi opfordrer til at alle interesserede sender uopfordrede ansøgninger.

Viminco fremstiller primært lægemidler og sekundært vitaminer og mineraler i form af kosttilskud. Morten Lassen fortæller, at det er lykkedes at frembringe en driftig forretning, fordi ledelsen arbejder systematisk med sine værdier. De er blandt andet at tiltrække og fastholde medarbejdere, og i dag er der godt 100 ansatte på Viminco i Skælskør.

Virksomheden og dermed Skælskør har formået at tiltrække arbejdskraft fra både Fyn og København. Der er sågar også kommet en medarbejder fra helt fra England, og det glæder naturligvis Morten Lassen.

Faktummet glæder hos Slagelse Erhvervscenter.

- Alle bør være pavestolte over at have sådan nogle virksomheder, som er så attraktive. Det siger jo noget om, hvilken virksomhed vi har med at gøre, siger erhvervschef Per B. Madsen og tilføjer:

- De er gode repræsentanter for Slagelse Kommune. Ligesom mange af vores øvrige virksomheder er. Det er godt gået, siger han.