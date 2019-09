Skælskør summede: Folkefest blev fejret for tyvende år i træk

Se billedserie For 20. år i træk blev der i weekenden holdt Kulturel Folkefest i Skælskør. En folkefest, der kommer særligt lokale forretningsdrivende og foreninger til gode, men som også skal sætte sine spor hos folkefestens gæster som kommer fra både nær og fjern.

Slagelse - 02. september 2019 kl. 09:11 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et besøg på den lokale Falck-station, muligheden for at prøve tarotkort hos Profiloptik eller oplevelsen af et ægte, økologisk høstmarked. Med over 100 arrangementer fordelt over tre dage, var der nok at tage sig til, da der denne weekend blev holdt Kulturel Folkefest i Skælskør.

Folkefesten, der blev holdt for 20. år i træk, strækker sig hvert år over fredag, lørdag og søndag og altid i uge 35. Men sporene fra den skal gerne kunne ses året rundt, fortæller arrangør og formand for Skælskør år 2000, Pernille Kirkeskov-Hansen.

- Oprindeligt var formålet med folkefesten at samle Skælskør og skabe relationer, der ikke var der før. Det kan både være besøgende, der pludselig får øjnene op for Skælskør, men det kan også være byens beboere, der først nu opdager en ny butik, de ellers aldrig kommer i, eller en ny forening, de ikke selv havde opsøgt, forklarer hun og peger på, at folkefesten på den måde både skal lokke flere til at flytte til Skælskør, men også er med til at booste byens forenings- og erhvervsliv.

Flere folk i gaderne Af den grund kan det også kun glæde Pernille Kirkeskov-Hansen, at alt tyder på, at besøgstallet i hele Skælskør by igen var højt henover weekenden. Noget, som tydeligt kunne mærkes i hele byen og blandt andet på Havnegrillen.

Her var der indkaldt ekstra personale, ligesom grillen solgte en særlig »Kultur-burger«, som der blev solgt flere hundrede af.

- Normalt står vi en til to på en vagt, og to er kun om aftenen. Men hele weekenden har vi stået fast tre mand, for ellers ville vi simpelthen ikke kunne følge med, forklarer Sofie Larsen, der er ansat i grillen.

Men også de lokale kunne mærke, at byen summede anderledes end normalt. Merete Roskjær og hendes mand, Flemming Hansen, har boet i Skælskør de sidste 18 år og deltog selv i folkefesten.

- Der er flere folk på gaderne, det synes jeg. Og det er jo en gave til hele byen, at der er nogle ildsjæle, der har lyst til at få det her op at stå år efter år. Folk er også ekstra glade på sådan nogle dage, fortæller Merete Roskjær og kalder arrangementer som Kuturel Folkefest for »Skælskørs DNA«.

Et håb om, at gæster vender tilbage Folkefesten er nemlig langt fra den eneste aktivitet, der hvert år skaber liv i gaderne og lokker folk til fra både nær og fjern. Også International Keramikfestival, Drengerøvsaften og en årlig Matadordag er på listen over seværdigheder, der gentages år efter år.

- Og så kunne det selvfølgelig være rigtig godt, hvis folk fik lyst til at vende tilbage i en anden anledning, eller bare fordi de havde lyst, fordi de fik øjnene op for Skælskør, siger Flemming Hansen, der ligesom Merete Roskjær mener, at byen har meget at byde på. Herunder særligt den nemme adgang til natur og kultur.

En familie, der således fik mulighed for at opleve Skælskør under Kulturel Folkefest, var Kitt og Lasse Kolster sammen med børnene, 5-årige Benjamin og 9-årige Sebastian.

Til hverdag bor de i Vemmelev og ville ikke normalt komme til Skælskør, fortalte de, da Sjællandske mødte dem.

- Men nu var det godt vejr, og vi havde set, at der var et loppemarked, som børnene godt ville hen til. Så tog vi afsted, og så har vi da også lige fået en is og sådan, nu vi var her, fortæller Kitt Kolster og peger på, at et lignende arrangement godt kunne få familien til at vende tilbage:

- Det (Skækskør, red.) er jo ikke et sted, vi kommer, når vi bare lige skal handle. Så der skal ske noget, før vi kommer forbi, forklarer hun.

Og i så fald kan familien allerede glæde sig til næste år. Kulturel Folkefest vender nemlig tilbage, oplyser Pernille Kirkeskov-Hansen, som allerede er ved at planlægge næste års program.