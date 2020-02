Se billedserie Algade fik i 2015/2016 en større overhaling til en pris af cirka 13 millioner kroner. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Skælskør må vente til næste gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skælskør må vente til næste gang

Slagelse - 07. februar 2020 kl. 07:34 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Med tre købstæder i en kommune, der skal deles om den samme pose penge, er kompromiser mere reglen end undtagelsen. Det gælder også i tilfældet: Disponering af anlægsmidler til bymidterne, som erhvervs- og teknikudvalget i Slagelse Kommune forleden skulle forholde sig konstruktivt til.

Otte millioner er der i budgettet afsat til at give de tre byer et ansigtsløft her og nu, og selv om otte millioner i andre sammenhænge er mange penge, så »rækker de otte millioner kroner kun et begrænset stykke af vejen«, som det hedder i forvaltningens oplæg til udvalget.

I sidste ende valgte udvalget i denne omgang derfor primært kun at »satse på en hest« - nemlig Slagelse, der kan se frem til at blive forskønnet på flere plan, som beskrevet i Sjællandske forleden ved hjælp af seks ud af de otte millioner. Korsør og Skælskør må i denne omgang derfor deles om de to resterende millioner.

Står for tur - Det er fint med én million, men det er ikke ret meget, man får for en million. Derfor ser vi også mere det her som en start i forventning om, at vi kan forøge den ene million, vi er blevet tildelt her og nu, til flere i 2021, siger Pia Kimer Jacobsen, der er formand for Skælskør Erhvervsforening.

Samtidig forholder hun sig til, at Skælskør faktisk blev tildelt cirka 13 millioner kroner i 2015/2016, hvor Algade blev renoveret fra ende til anden.

- Samtidig ønsker vi at inddrage borgerne i, hvad de synes, at der er behov for at forandre til det bedre i bymidten i Skælskør, siger Pia Kimer Jacobsen, der håber, at det vil ske allerede i løbet af foråret, så der kan ligge en konkret handleplan klar, inden de næste budgetforhandlinger står for døren til august.

- I forbindelse med renoveringen af Algade blev der også lagt planer for både havnen og Svanetorvet, og måske skal de planer hives frem i lyset igen, tilføjer Pia Kimer Jacobsen.

I erhvervs - og teknikudvalget har man lyttet til formændene i erhvervsforeningerne i henholdsvis Korsør og Skælskør, og det er derfor blevet ført til protokol, at »der i de kommende budgetforhandlinger vil blive arbejdet for, at der kan afsættes yderligere otte millioner, så både Korsør og Skælskør kan tilgodeses i 2021«.

- Det er vigtigt for os, at vi føler, at vi er blevet hørt, men det er selvfølgelig også vigtigt, at der følger handling med, siger Pia Kimer Jacobsen, der glæder sig til at se, hvilke forslag om byforskønnelse, der kommer i spil, når byens borgere får lov at komme med deres input.