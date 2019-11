Delegationen fra Roskilde, der gerne lod sig inspirere til at udvikle handelsgaden Rabalderstræde i den nye bydel Musicon. I orangerød jakke ses byudvikler Gunilla Stine Rasmussen - og til høre for hende, udviklingskonsulent Henrik Lundemann. Privatfoto

Skælskør inspirerer til udvikling af handelsgade i ny Roskilde-bydel

Slagelse - 06. november 2019 kl. 06:46 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besøg: Skælskør og Roskilde er begge gamle købstæder i Danmark, og givetvis er der andre ligheder de to byer imellem, men forskelle er der også. Blandt andet i indbyggertal. Men det forhindrer ikke, at den store by kan have brug for at søge råd og vejledning i den lille by. Og netop det skete for nylig, da en delegation på syv mennesker fra Roskilde tog turen til Skælskør for at lade sig inspirere til at forme og udvikle den nye bydel Musicon - særligt med tanke på bydelens hovedgade »Rabalderstræde«.

Planen er, at Musicon skal udvikle sig til et »kreativt vækstcenter med markante kulturinstitutioner, stærke frivilligaktiviteter og et blomstrende erhvervsliv«, som det står i beskrivelsen af bydelen, som Roskilde Kommune har ønsket skal erstatte den tidligere betonvarefabrik på området mellem Roskilde Dyrskueplads og Roskilde Station.

- Det der nok gjorde størst indtryk på os, var de mange gode fællesskaber i byen og evnen til at samarbejde på tværs. Vi fik samtidig indtryk af, at folk er gode til at bruge hinanden og til at bakke hinanden op, siger Gunilla Stine Rasmussen.

Hun er projektleder og byudvikler i Musicon-sekretariatet, og sammen med hendes kollega Henrik Lundemann, der er udviklingskonsulent samme sted, var hun i Skælskør forleden for at lade sig inspirere.

Et besøg, som de var blevet anbefalet på linje med et besøg i blandt andet Sydhavnen og Jægersborggade i København.

- Skælskør er god til involvere byens mange kunstnere, som dermed er med til både at fastholde og skabe liv i bymidten, siger Gunilla Stine Rasmussen, der havde allieret sig med lokale kunstnere fra Roskilde, for at de også kunne lade sig inspirere på turen.

På besøget var delegationen fra Roskilde på besøg i Bykontoret, hvor de hørte om både Kunstnerlavet KIT og om selve Bykontoret. Et besøg i Salonen 4xK i Algade var også indlagt i dagens program.

- Det var spændende at høre, hvordan KIT blandt andet har haft succes med at udleje lejligheder til kunstnere for at gøre det attraktivt at flytte til Skælskør, fortæller Gunilla Stine Rasmussen, der også var imponeret af Bykontorets rolle som både varetager af byens fælles interesser, koordinator og hjælpende hånd.

- Vi samler nok lidt op fra flere af de steder, vi besøger, men Skælskør virker som et sted, hvor man er god til at få det bedste ud af de ressourcer, der nu engang er i spil, lyder det fra Gunilla Stine Rasmussen, der nu skal arbejde videre med udviklingen af Musicon, der først om et sted mellem fem og ti år vil være en færdigudviklet bydel - inspireret af Skælskør.