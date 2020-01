Se billedserie Kunstner Kristian Vodder Svensson har blandt andet udsmykket Den Spanske Trappe i Sønderborg.

Skælskør får endnu en tunnel med kunst

Slagelse - 24. januar 2020 kl. 09:18 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: I forbindelse med Kulturel Folkefest i 2019 fik Skælskør foræret et unikt kunstværk, da kunstner Mia-Nelle Drøschler gennem fjorten dage forvandlede grå beton til et eventyrligt og farverigt fugle- og blomsterunivers i tunnellen under Norvejen tættest på Nytorv.

Et kunstværk, der høstede stor ros både under sin tilblivelse op til Kulturel Folkefest, ved den officielle indvielse med deltagelse af blandt andet borgmester John Dyrby Paulsen (S) og i tiden efter af de mange daglige brugere af tunnellen. Brugere der i dag stadig bliver mødt af en livsbekræftende og lyserød symfoni af smukke blomster og livagtige fugle.

Næste tunnels tur - Foreningen Skælskør år 2000 har i 2019 holdt den 20. Kulturel Folkefest, og i den forbindelse fik vi indviet et kæmpe kunstværk i tunnellen under Norvejen. Kunstner Mia-Nelle Drøschler svingede i fjorten dage op til penslerne kraftigt, og det er der kommet et fantastisk og for Skælskør meget nærværende kunstværk ud af. Et værk der er til stor glæde for byen, fortæller Pernille Kirkeskov-Hansen, der nu på vegne af både Skælskør Kunstforening og Skælskør År 2000 glæder sig til at gentage succesen - blot med udgangspunkt i den tunnel under Norvejen, der ligger tættest på Skovvej.

Kunstnerisk købstad - Skælskør er en købstad med kunsten som omdrejningspunkt, og det vil vi gerne være med til at understrege ved at give Skælskør endnu en kunstnerisk oplevelse i form af endnu et vægmaleri i tunnellen nærmest skovvej. En tunnel som er en trafikeret og i øjeblikket ret ucharmerende tunnel, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, der er formand for Skælskør år 2000 samt Skælskør Kunstforening.

Og nu er der »lys for enden af tunnelen«, for i forbindelse med sensommerens Kulturel Folkefest, der finder sted i uge 35 , vil kunstner Kristian Vodder Svensson følge i Mia-Nelle Drøschlers fodspor, når han et par uger forinden folkefesten vil gå i gang med den kunstneriske forvandling af tunnel nummer to i Skælskør.

- Skælskør Bymidtegruppe har nikket anerkendende til valget af Kristian Vodder Svensson, som er en meget spændende og dygtig kunstner, som har mange store offentlig værker i danske byer bag sig, siger Pernille Kirkeskov-Hansen og fremhæver hans udsmykning af Den Spanske Trappe i Sønderborg.

- Hans helt særegne maleteknik egner sig fantastisk til denne tunnel med den smukkeste udsigt direkte til vores vidunderlige natur i og omkring Noret, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, der glæder sig til, at Skælskør bliver beriget med mere spændende kunst i det offentlige rum.

Kristian Vodder Svensson skal til sommer udsmykke tunnellen under Norvejen ved Skovvej i Skælskør.



Hjælp fra kunsttalenter I modsætning til Mia-Nelle Drøschler, der var på egen hånd i den kunstneriske proces, får Kristian Vodder Svensson selskab af eleverne i Skælskør Skoles kunsttalentklasser.

- Foruden at være en eminent kunstner er Kristian Vodder Svensson også meget interesseret i at lære fra sig, hvilket kommer Skælskør Skoles kunsttalentklasseelever til gode, idet han har inviteret dem til at deltage i nogle praktiske processer under skabelsen af kunstværket, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

En invitation, som i følge Pernille Kirkeskov-Hansen er blevet rigtig godt modtaget af både elever og Birgitte Kjøller, der er leder af kunsttalentklasserne på Skælskør Skole.

- Vi glæder os til at forære Skælskør endnu et spændende kunstværk, som bliver meget anderledes end det første ved Nytorv, men det hyggelige er, at de to kunstnere, Mia-Nelle Drøschler og Kristian Vodder Svensson kender hinanden har tidligere og har stor respekt for hinandens værker, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

På hovedkontoret hos Flügger Farver har de i følge Pernille Kirkeskov-Hansen givet tilsagn om at betale for alle materialer, da de kender Kristian Vodder Svensson og anerkender hans høje kvalitet i hans værker.