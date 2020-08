Kristian Vodder Svensson i gang med et af sine tidligere projekter. Nu er det Skælskør, der snart får glæde af hans kunstneriske evner.

Skælskør får endnu en kunsttunnel

Tunnelen går under Norvejen fra Skovvej til Noret ved Skælskør Nor Camping og Hytteudlejning.

Han er særlig kendt for »Den Spanske Trappe« i Sønderborg.

Det er ikke kun på ferniseringsdagen, der er noget at opleve. Hvis man kommer forbi tunnelen i ugerne op til, kan man være heldig at møde kunstneren i arbejde.

Han har desuden inviteret elever fra Skælskør Skoles Kunsttalentklassers kunst- og designlinje med i tilblivelsen af kunstværket. Skælskør Skole har foruden tilbud om en kunst- og designlinje for 7.-9. klasser også en særlig musiklinje, og i anledning af indvielsen har de lovet at sørge for god musikalsk underholdning på scenen. Dette sker efter åbningstalen, som borgmester John Dyrby Paulsen holder klokken 13.