Skælskør-biograf venter med at åbne

Slagelse - 28. maj 2020 kl. 09:41 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den oprindeligt udmeldte dato for genåbning af landets biografer hed 8. juni, men de har fået lov til at åbne nu, og de frivillige, der driver biografen Kosmorama i Skælskør, arbejder på at blive klar til at åbne på en måde, så alle corona-forholdsregler overholdes.

- Planen er at åbne, når vi er klar, som formand Ole Rygaard siger det.

Han tilføjer dog, at han har en fornemmelse af, at det kan lade sig gøre i løbet af næste uge. Ellers bliver det 8. juni.

Ud over at sørge for rigelige mængder af håndsprit skal biografen have løst et problem omkring indgangen. Den er nemlig meget smal, så der skal findes en løsning, hvor der ikke bliver trængsel, ligesom udgangen skal håndteres.

- Vi vil være sikre på, at åbningen bliver på en forsvarlig måde. De sundhedsmæssige ting skal være i orden. Nogle af vores frivillige vil nok også regne sig selv som en del af en risikogruppe, siger Ole Rygaard.

Der skal også være styr på, hvor mange mennesker der må sidde inde i biografen. Selve salen er på 90 kvadratmeter, og hvis hver person skal have to kvadratmeter, vil det umiddelbart sige, at 45 må lukkes ind, men formanden regner med, at det bliver lidt færre.

Hvad den lange lukkeperiode kommer til at betyde økonomisk for den frivilligt drevne biograf, har han svært ved at sige, men Kosmorama har »lidt at tære på«.

- 2019 var et kanon år for os, og vi glæder os til at vise film igen, siger Ole Rygaard.