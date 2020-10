Se billedserie Det tidligere Skælskør Vandrerhjem i Skælskør Lystskov går nu nye tider i møde.

Skælskør Vandrerhjem genopstår til foråret som Lystskoven

Slagelse - 19. oktober 2020 kl. 08:54 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Lystskoven bliver det nye navn for det tidligere Skælskør Vandrerhjem, når det først på foråret genåbner efter en gennemgribende renovering både ind- og udvendigt.

Formålet bliver stadig arrangementer i alle afskygninger lige fra fest til konferencer, og som lejer af stedet får man stort set frit slag i forhold til både at planlægge sit arrangement ned til mindste detalje samt sætte sit eget præg på enten fest, kursus eller familiemiddag.

- Vi er glade for nu at kunne løfte sløret for, hvad der skal ske med Skælskør Lystskov, efter stedets forpagterpar over 20 år stoppede med udgangen af september sidste år, udtaler ejer af stedet Brian Hansen, der sammen sin hustru, Gitte Berg, fremover selv vil stå for driften af stedet.

- Vi glæder os meget til de kommende måneder at få sat vores eget præg på stedet, vi har jo det sidste stykke tid haft mange idéer på tegnebrættet. Vi har begge erfaring med udlejning, kundekontakt, drift, og online markedsføring, så vi var ikke i tvivl om, at vi selv ville overtage stedet, da muligheden opstod, fortæller Brian Hansen.

Parret, som begge er soranere, købte stedet tilbage i 2017 og entrerer hotel og turisterhvervet med en baggrund fra et større ejendomsselskab.

Der er endnu ikke sat en dato for åbningen af Lystskoven - blandt andet set i lyset af Covid-19.

- Hovedbygningen og alle 25 værelser bliver nu renoveret med stor respekt for byggestilen, hvorfor der i efteråret vil være lukket, siger Brian Hansen.

Han er glad for at Skælskør kan beholde sit unikke sted midt i skoven og tæt på Skælskør Nor.

- Det har været vigtigt for os, at Skælskør har kunnet beholde det populære sted - det er helt unikt, både placerings- og bygningsmæssigt. Der er mange muligheder for at videreudvikle stedet, så det forsat kan trække folk til fra nær og fjern - om det så er til en enkelt overnatning eller det helt store bryllup, siger Brian Hansen, der vil ændre lidt på driften af stedet.

- Driften skal være mere enkel og selvbetjent. Det betyder ikke, at vi glemmer kundekontakten, men i dag er der mange værktøjer til at gøre en booking og et ophold nemmere for gæsten, end det var for 20 år siden. Folk er i stigende grad blevet vant til at betjene sig selv online, og det vil vi selvfølgelig benytte os af, siger Brian Hansen.

Fremover lejer man derfor stedet uden vært til selve arrangementet, men både Brian Hansen og Gitte Berg hjælper gerne før, under og efter, hvis der er specielle ønsker til huset - inde som ude.

-Det giver mulighed for i højere grad at planlægge sit arrangement ned til mindste detalje og sætte sit eget præg, om det så er et stort bryllup over hele weekenden med 100 gæster, et kursus, en stor familiemiddag, en konference eller blot en enkelt overnatning, siger Brian Hansen.

For at gøre det nemt og bekvemt for lejerne har Brian Hansen og Gitte Berg lavet en aftale med Frimann´s Gourmet i Næsteved vedrørende levering af maden.

- Ønsker man at lave maden selv eller medbringe egen kok, er man også velkommen til det - det er helt frivilligt, hvem man benytter, fortæller Brian Hansen.

Til de mindre arrangementer eller blot en enkelt overnatning har man ifølge Brian Hansen mulighed for at benytte stedets nye gæstekøkken.